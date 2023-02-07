В ХМАО ищут вахтовиков на строительство деревянных домов с зарплатой в 300 тысяч

08 февраля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Сотрудникам предстоит строить частные дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО ищут прорабов на строительство деревянных домов. Работодатель обещает платить сотрудникам 300 тысяч рублей за вахту. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Заработная плата 300 000 рублей на руки, выплаты два раза в месяц. Работа в Салехарде и районах. Кандидат должен иметь большой опыт в строительстве домов из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна (от 50 построенных домов)», — говорится в публикации. Согласно информации сервиса, сотрудников ищут в Сургуте и Ханты-Мансийске. Сотрудникам предстоит работать в сфере частного домостроения. При этом расходы на проживание и дорогу работникам предстоит оплачивать самостоятельно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО назвали самую популярную профессию среди вахтовиков. Наиболее востребованными оказались водители. На них приходится 23% всех предложений вахтовой работы в регионе.

В ХМАО ищут прорабов на строительство деревянных домов. Работодатель обещает платить сотрудникам 300 тысяч рублей за вахту. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Заработная плата 300 000 рублей на руки, выплаты два раза в месяц. Работа в Салехарде и районах. Кандидат должен иметь большой опыт в строительстве домов из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна (от 50 построенных домов)», — говорится в публикации. Согласно информации сервиса, сотрудников ищут в Сургуте и Ханты-Мансийске. Сотрудникам предстоит работать в сфере частного домостроения. При этом расходы на проживание и дорогу работникам предстоит оплачивать самостоятельно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО назвали самую популярную профессию среди вахтовиков. Наиболее востребованными оказались водители. На них приходится 23% всех предложений вахтовой работы в регионе.