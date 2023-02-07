Суд не стал наказывать тюменца, чья собака искусала лицо ребенка

Суд не стал приговаривать к домашнему аресту хозяина собаки, напавшей в лифте на мальчика (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд Ленинского района города Тюмени не стал избирать меру пресечения для 23-летнего Вячеслава Ч., собака которого искусала 2-х летнего ребенка в лифте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Мальчику (пострадавшему) причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С учетом обстоятельств дела, личности Вячеслава Ч., суд не усмотрел оснований для домашнего ареста», — сказано в публикации пресс-службы.

На мужчину было заведено уголовное дело. Он подозревался в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого мальчик подвергся нападению собаки породы американский стаффордширский терьер. Хозяин собаки, которая была без намордника, ехал в лифте вместе с двухлетним ребенком. Мужчина ослабил поводок, после чего питомец напал на мальчика.

Поддержать мальчика приходили силовики. Они вручили ребенку игрушки и пожелали выздоровления.