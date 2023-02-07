07 февраля 2023

Суд не стал наказывать тюменца, чья собака искусала лицо ребенка

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Виды Свердловской области, собака, пес
Суд не стал приговаривать к домашнему аресту хозяина собаки, напавшей в лифте на мальчика (архивное фото) Фото:

Суд Ленинского района города Тюмени не стал избирать меру пресечения для 23-летнего Вячеслава Ч., собака которого искусала 2-х летнего ребенка в лифте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Мальчику (пострадавшему) причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С учетом обстоятельств дела, личности Вячеслава Ч., суд не усмотрел оснований для домашнего ареста», — сказано в публикации пресс-службы.

На мужчину было заведено уголовное дело. Он подозревался в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого мальчик подвергся нападению собаки породы американский стаффордширский терьер. Хозяин собаки, которая была без намордника, ехал в лифте вместе с двухлетним ребенком. Мужчина ослабил поводок, после чего питомец напал на мальчика.

Поддержать мальчика приходили силовики. Они вручили ребенку игрушки и пожелали выздоровления.

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Суд Ленинского района города Тюмени не стал избирать меру пресечения для 23-летнего Вячеслава Ч., собака которого искусала 2-х летнего ребенка в лифте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мальчику (пострадавшему) причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С учетом обстоятельств дела, личности Вячеслава Ч., суд не усмотрел оснований для домашнего ареста», — сказано в публикации пресс-службы. На мужчину было заведено уголовное дело. Он подозревался в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. До этого мальчик подвергся нападению собаки породы американский стаффордширский терьер. Хозяин собаки, которая была без намордника, ехал в лифте вместе с двухлетним ребенком. Мужчина ослабил поводок, после чего питомец напал на мальчика. Поддержать мальчика приходили силовики. Они вручили ребенку игрушки и пожелали выздоровления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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