Суд не стал наказывать тюменца, чья собака искусала лицо ребенка

Суд Ленинского района города Тюмени не стал избирать меру пресечения для 23-летнего Вячеслава Ч., собака которого искусала 2-х летнего ребенка в лифте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Мальчику (пострадавшему) причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С учетом обстоятельств дела, личности Вячеслава Ч., суд не усмотрел оснований для домашнего ареста», — сказано в публикации пресс-службы.
На мужчину было заведено уголовное дело. Он подозревался в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
До этого мальчик подвергся нападению собаки породы американский стаффордширский терьер. Хозяин собаки, которая была без намордника, ехал в лифте вместе с двухлетним ребенком. Мужчина ослабил поводок, после чего питомец напал на мальчика.
Поддержать мальчика приходили силовики. Они вручили ребенку игрушки и пожелали выздоровления.
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