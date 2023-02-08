В Германии раскрыли, почему Запад не смог разрушить экономику РФ

Welt: Запад не смог разрушить экономику РФ из-за грамотных действий руководства страны
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газпром, газпромнефть, нефть
Западные санкции не смогли навредить экономике России из-за ее богатой ресурсной базы, заявил Эдвард Штайнер Фото:
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Западные санкции не смогли навредить экономике РФ, так как страна имеет большую ресурсную базу. Благодаря грамотным действиям, страна смогла наладить экспорт сырья и укрепить рубль. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

«С начала спецоперации Россия отлично заработала на экспорте, а слаженная работа руководства [страны] смогла добиться укрепления рубля», — уточняет автор публикации Эдвард Штайнер. Он отмечает, что экономическая сила РФ связана с богатой ресурсной базой страны. Также укреплению экономики, пояснил Штайнер, поспособствовали грамотные действия со стороны Центробанка РФ.

Страны Запада начали активно вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации. В настоящий момент готовится десятый санкционный пакет. Также с 5 февраля действуют новые ограничения, связанные с потолком цен на нефтепродукты. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что в борьбе с Россией страны Запада начали вредить собственной экономике.

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Западные санкции не смогли навредить экономике РФ, так как страна имеет большую ресурсную базу. Благодаря грамотным действиям, страна смогла наладить экспорт сырья и укрепить рубль. Об этом сообщает немецкое издание Welt. «С начала спецоперации Россия отлично заработала на экспорте, а слаженная работа руководства [страны] смогла добиться укрепления рубля», — уточняет автор публикации Эдвард Штайнер. Он отмечает, что экономическая сила РФ связана с богатой ресурсной базой страны. Также укреплению экономики, пояснил Штайнер, поспособствовали грамотные действия со стороны Центробанка РФ. Страны Запада начали активно вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации. В настоящий момент готовится десятый санкционный пакет. Также с 5 февраля действуют новые ограничения, связанные с потолком цен на нефтепродукты. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что в борьбе с Россией страны Запада начали вредить собственной экономике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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