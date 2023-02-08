В Германии раскрыли, почему Запад не смог разрушить экономику РФ

Западные санкции не смогли навредить экономике РФ, так как страна имеет большую ресурсную базу. Благодаря грамотным действиям, страна смогла наладить экспорт сырья и укрепить рубль. Об этом сообщает немецкое издание Welt.
«С начала спецоперации Россия отлично заработала на экспорте, а слаженная работа руководства [страны] смогла добиться укрепления рубля», — уточняет автор публикации Эдвард Штайнер. Он отмечает, что экономическая сила РФ связана с богатой ресурсной базой страны. Также укреплению экономики, пояснил Штайнер, поспособствовали грамотные действия со стороны Центробанка РФ.
Страны Запада начали активно вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации. В настоящий момент готовится десятый санкционный пакет. Также с 5 февраля действуют новые ограничения, связанные с потолком цен на нефтепродукты. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что в борьбе с Россией страны Запада начали вредить собственной экономике.
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Западные санкции не смогли навредить экономике РФ, так как страна имеет большую ресурсную базу. Благодаря грамотным действиям, страна смогла наладить экспорт сырья и укрепить рубль. Об этом сообщает немецкое издание Welt. «С начала спецоперации Россия отлично заработала на экспорте, а слаженная работа руководства [страны] смогла добиться укрепления рубля», — уточняет автор публикации Эдвард Штайнер. Он отмечает, что экономическая сила РФ связана с богатой ресурсной базой страны. Также укреплению экономики, пояснил Штайнер, поспособствовали грамотные действия со стороны Центробанка РФ. Страны Запада начали активно вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации. В настоящий момент готовится десятый санкционный пакет. Также с 5 февраля действуют новые ограничения, связанные с потолком цен на нефтепродукты. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что в борьбе с Россией страны Запада начали вредить собственной экономике.