Юноша пропал после школы
В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего мальчика, который вышел из школы и не вернулся домой. Об этом сообщают в соцсетях.
«Пропал подросток. Просьба ко всем жителям города посмотреть у себя в квартале и парках. Просим помощи в распространении ориентировки», — говорится в сообществе «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что в Челябинске пропала 16-летняя девочка-подросток. Из особых примет у нее шрам на левой щеке.
Обновлено в 23:45.
По данным поискового отряда «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» мальчик найден. Жив.
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