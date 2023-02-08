В Магнитогорске после школы пропал подросток. Скрин

08 февраля 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Юноша пропал после школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего мальчика, который вышел из школы и не вернулся домой. Об этом сообщают в соцсетях. «Пропал подросток. Просьба ко всем жителям города посмотреть у себя в квартале и парках. Просим помощи в распространении ориентировки», — говорится в сообществе «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что в Челябинске пропала 16-летняя девочка-подросток. Из особых примет у нее шрам на левой щеке. Обновлено в 23:45. По данным поискового отряда «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» мальчик найден. Жив.

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего мальчика, который вышел из школы и не вернулся домой. Об этом сообщают в соцсетях. «Пропал подросток. Просьба ко всем жителям города посмотреть у себя в квартале и парках. Просим помощи в распространении ориентировки», — говорится в сообществе «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что в Челябинске пропала 16-летняя девочка-подросток. Из особых примет у нее шрам на левой щеке. Обновлено в 23:45. По данным поискового отряда «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» мальчик найден. Жив.