В Магнитогорске после школы пропал подросток. Скрин

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Юноша пропал после школы Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего мальчика, который вышел из школы и не вернулся домой. Об этом сообщают в соцсетях.

«Пропал подросток. Просьба ко всем жителям города посмотреть у себя в квартале и парках. Просим помощи в распространении ориентировки», — говорится в сообществе «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что в Челябинске пропала 16-летняя девочка-подросток. Из особых примет у нее шрам на левой щеке.

Обновлено в 23:45.

По данным поискового отряда «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» мальчик найден. Жив.

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего мальчика, который вышел из школы и не вернулся домой. Об этом сообщают в соцсетях. «Пропал подросток. Просьба ко всем жителям города посмотреть у себя в квартале и парках. Просим помощи в распространении ориентировки», — говорится в сообществе «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что в Челябинске пропала 16-летняя девочка-подросток. Из особых примет у нее шрам на левой щеке. Обновлено в 23:45. По данным поискового отряда «Легион Спас74 Поиск пропавших людей» мальчик найден. Жив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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