Тюменцев переманивают на работу в Томскую область на зарплату почти в полмиллиона рублей

09 февраля 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

За 120 смен в Северске плотникам из Тюмени готовы заплатить до 480 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменцев переманивают на работу в Томскую область. За 120 смен в Северске плотникам из Тюмени готовы заплатить до 480 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Зарплата.ру. «Плотник на строительный объект (Северск, Томская область). Берем с опытом работы и без. Обязанности: создание каркасов, перегородок в помещениях, опалубки для заливки бетона. Зарплата от 279 до 480 тысяч рублей», — сообщил работодатель. Испытательный срок сотрудник будет проходить в Москве на протяжении двух недель. Билет до столицы компенсирует организация, проезд до строительного объекта в Томской области также оплатит работодатель. Минимальная вахта длится 60 дней, максимальная — 120 дней. Рабочим предоставят бесплатное питание и проживание в квартирах. Однако за спецодежду организация вычтет деньги из зарплаты. Ранее URA.RU писало, что тюменских машинистов приглашают на работу в ЯНАО. За вахту им предлагают заработать до 320 тысяч рублей.

Тюменцев переманивают на работу в Томскую область. За 120 смен в Северске плотникам из Тюмени готовы заплатить до 480 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Зарплата.ру. «Плотник на строительный объект (Северск, Томская область). Берем с опытом работы и без. Обязанности: создание каркасов, перегородок в помещениях, опалубки для заливки бетона. Зарплата от 279 до 480 тысяч рублей», — сообщил работодатель. Испытательный срок сотрудник будет проходить в Москве на протяжении двух недель. Билет до столицы компенсирует организация, проезд до строительного объекта в Томской области также оплатит работодатель. Минимальная вахта длится 60 дней, максимальная — 120 дней. Рабочим предоставят бесплатное питание и проживание в квартирах. Однако за спецодежду организация вычтет деньги из зарплаты. Ранее URA.RU писало, что тюменских машинистов приглашают на работу в ЯНАО. За вахту им предлагают заработать до 320 тысяч рублей.