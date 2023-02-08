08 февраля 2023
07 февраля 2023

Тюменцев переманивают на работу в Томскую область на зарплату почти в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За 120 смен в Северске плотникам из Тюмени готовы заплатить до 480 тысяч рублей Фото:

Тюменцев переманивают на работу в Томскую область. За 120 смен в Северске плотникам из Тюмени готовы заплатить до 480 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Зарплата.ру.

«Плотник на строительный объект (Северск, Томская область). Берем с опытом работы и без. Обязанности: создание каркасов, перегородок в помещениях, опалубки для заливки бетона. Зарплата от 279 до 480 тысяч рублей», — сообщил работодатель.

Испытательный срок сотрудник будет проходить в Москве на протяжении двух недель. Билет до столицы компенсирует организация, проезд до строительного объекта в Томской области также оплатит работодатель. Минимальная вахта длится 60 дней, максимальная — 120 дней. Рабочим предоставят бесплатное питание и проживание в квартирах. Однако за спецодежду организация вычтет деньги из зарплаты.

Ранее URA.RU писало, что тюменских машинистов приглашают на работу в ЯНАО. За вахту им предлагают заработать до 320 тысяч рублей.

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Тюменцев переманивают на работу в Томскую область. За 120 смен в Северске плотникам из Тюмени готовы заплатить до 480 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Зарплата.ру. «Плотник на строительный объект (Северск, Томская область). Берем с опытом работы и без. Обязанности: создание каркасов, перегородок в помещениях, опалубки для заливки бетона. Зарплата от 279 до 480 тысяч рублей», — сообщил работодатель. Испытательный срок сотрудник будет проходить в Москве на протяжении двух недель. Билет до столицы компенсирует организация, проезд до строительного объекта в Томской области также оплатит работодатель. Минимальная вахта длится 60 дней, максимальная — 120 дней. Рабочим предоставят бесплатное питание и проживание в квартирах. Однако за спецодежду организация вычтет деньги из зарплаты. Ранее URA.RU писало, что тюменских машинистов приглашают на работу в ЯНАО. За вахту им предлагают заработать до 320 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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