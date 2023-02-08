Во время взрыва газа в многоэтажке в Новосибирске погиб человек

09 февраля 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Дом, о котором идет речь — пятиэтажка на улице Линейной в Заельцовском районе Фото: Николай Бастриков © URA.RU В результате обрушения третьего подъезда пятиэтажного дома в Новосибирске пострадало четыре человека, также известно об одном погибшем. Об этом сообщил губернатор города Андрей Травников. «Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — написал Травников в telegram-канале . Известно, что экстренные службы уже на месте. Медики ждут координации действий. Также начался разбор завалов. Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. Информация о пострадавших еще уточняется. На месте происшествия работают 197 человек и 61 единица техники.

В результате обрушения третьего подъезда пятиэтажного дома в Новосибирске пострадало четыре человека, также известно об одном погибшем. Об этом сообщил губернатор города Андрей Травников. «Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — написал Травников в telegram-канале. Известно, что экстренные службы уже на месте. Медики ждут координации действий. Также начался разбор завалов. Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. Информация о пострадавших еще уточняется. На месте происшествия работают 197 человек и 61 единица техники.