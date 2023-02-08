08 февраля 2023

Во время взрыва газа в многоэтажке в Новосибирске погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по Харьковской, 52а. Тюмень, мчс, огонь, обрушение дома
Дом, о котором идет речь — пятиэтажка на улице Линейной в Заельцовском районе Фото:

В результате обрушения третьего подъезда пятиэтажного дома в Новосибирске пострадало четыре человека, также известно об одном погибшем. Об этом сообщил губернатор города Андрей Травников.

«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — написал Травников в telegram-канале.

Известно, что экстренные службы уже на месте. Медики ждут координации действий. Также начался разбор завалов. Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. Информация о пострадавших еще уточняется. На месте происшествия работают 197 человек и 61 единица техники.

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В результате обрушения третьего подъезда пятиэтажного дома в Новосибирске пострадало четыре человека, также известно об одном погибшем. Об этом сообщил губернатор города Андрей Травников. «Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — написал Травников в telegram-канале. Известно, что экстренные службы уже на месте. Медики ждут координации действий. Также начался разбор завалов. Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. Информация о пострадавших еще уточняется. На месте происшествия работают 197 человек и 61 единица техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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