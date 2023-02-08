Youtube-канал помощника экс-схимонаха Сергия признали запрещенным в РФ

Суд запретил все видео, размещенные на канале
Верхнепышминский районный суд Свердловской области запретил youtube-канал помощника отца Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщил ТАСС.
«Все размещенные материалы и youtube-канал запрещены к распространению на территории Российской Федерации. Канал заблокирован на территории РФ», — рассказали в агентстве.
Ранее URA.RU сообщало об экс-схиигумене Среднеуральского женского монастыря отце Сергие (Николай Романов), которого осудили за экстремизм. Сергия и его помощника Всеволода Могучева отправили в колонию.
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