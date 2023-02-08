Youtube-канал помощника экс-схимонаха Сергия признали запрещенным в РФ

09 февраля 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Суд запретил все видео, размещенные на канале Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Верхнепышминский районный суд Свердловской области запретил youtube-канал помощника отца Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщил ТАСС. «Все размещенные материалы и youtube-канал запрещены к распространению на территории Российской Федерации. Канал заблокирован на территории РФ», — рассказали в агентстве. Ранее URA.RU сообщало об экс-схиигумене Среднеуральского женского монастыря отце Сергие (Николай Романов), которого осудили за экстремизм. Сергия и его помощника Всеволода Могучева отправили в колонию.

Верхнепышминский районный суд Свердловской области запретил youtube-канал помощника отца Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщил ТАСС. «Все размещенные материалы и youtube-канал запрещены к распространению на территории Российской Федерации. Канал заблокирован на территории РФ», — рассказали в агентстве. Ранее URA.RU сообщало об экс-схиигумене Среднеуральского женского монастыря отце Сергие (Николай Романов), которого осудили за экстремизм. Сергия и его помощника Всеволода Могучева отправили в колонию.