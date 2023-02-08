08 февраля 2023

Youtube-канал помощника экс-схимонаха Сергия признали запрещенным в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд запретил все видео, размещенные на канале Фото:

Верхнепышминский районный суд Свердловской области запретил youtube-канал помощника отца Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщил ТАСС.

«Все размещенные материалы и youtube-канал запрещены к распространению на территории Российской Федерации. Канал заблокирован на территории РФ», — рассказали в агентстве.

Ранее URA.RU сообщало об экс-схиигумене Среднеуральского женского монастыря отце Сергие (Николай Романов), которого осудили за экстремизм. Сергия и его помощника Всеволода Могучева отправили в колонию.

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Верхнепышминский районный суд Свердловской области запретил youtube-канал помощника отца Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщил ТАСС. «Все размещенные материалы и youtube-канал запрещены к распространению на территории Российской Федерации. Канал заблокирован на территории РФ», — рассказали в агентстве. Ранее URA.RU сообщало об экс-схиигумене Среднеуральского женского монастыря отце Сергие (Николай Романов), которого осудили за экстремизм. Сергия и его помощника Всеволода Могучева отправили в колонию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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