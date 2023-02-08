В Екатеринбурге начнут судить мужчину из Бисерти, который зарезал жену с ее любовником

Предполагаемого убийцу доставят в Свердловский областной суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Свердловском областном суде начнется процесс над жителем Бисерти, который, застав жену с любовником, зарезал обоих, бросив труп супруги на улице — под окнами дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе. В надзорном ведомстве подготовили обвинительное заключение.

Инцидент произошел 29 апреля 2022 года. Супруги поссорились и решили жить раздельно, но в ночь перед трагедией выпивали в компании общих знакомых, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, мужчина, придя в квартиру, увидел жену с любовником, устроил драку и четырежды ударил соперника ножом, а затем решил зарезать и жену. Изрезанная женщина успела выбежать на улицу, однако супруг догнал ее и добил, оставив труп на улице.

Полицейские, поймавшие мужчину, выяснили, что ранее его судили по уголовным статьям. Предполагаемый убийца признал вину, но подчеркнул, что не сожалеет о своем поступке.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области подчеркнули, что силовики провели экспертизы и собрали доказательства вины свердловчанина. Дата судебного заседания еще не назначена.