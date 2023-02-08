Пермские власти планируют смягчить правила для размещения киосков

Киоски смогут устанавливать без паспорта благоустройства Фото: Александр Константинов © URA.RU

Заксобрание Пермского края рассмотрит проект изменений закона о градостроительной деятельности. Если проект примут, то в регионе можно будет устанавливать киоски и прочие объекты НТО на придомовой территории без наличия паспорта благоустройства, сообщается на сайте органа.

«Изменения в закон о градостроительной деятельности предусматривают возможность размещать „дополнительные элементы благоустройства“, к которым относятся объекты НТО, на придомовой территории без обязательного наличия паспорта благоустройства и наличия „основных элементов“ (тротуары, освещение, стоянки и др.)», — говорится на сайте. Также изменения предполагают отмену штрафов за несоблюдение соответствующих требований.

Проект был разработан после решения Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по поводу размещения НТО на придомовых территориях. При этом решение суда не предполагает полную отмену закона. Внесенный законопроект рассмотрят в марте.

В 2018 году пермские власти начали реформу НТО, которая предполагала снос торговых павильонов и расширение внутриквартальных проездов. Позже киоски и прочие нестационарные объекты разрешили оставлять у придомовых территорий с условием оформления паспорта территории.