Игорь Овсяник руководил гимназией почти 17 лет
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
Директор Обдорской гимназии в Салехарде (ЯНАО) Игорь Овсяник перешел на должность в администрацию города. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии.
«Игорь Овсяник трудоустроен в структурное подразделение администрации города. Зона ответственности — патриотическое воспитание», — сообщили агентству в мэрии.
Ранее источники URA.RU сообщали, что Игорь Овсяник собрался в отставку. С 2000-го года Овсяник работал в гимназии заместителем директора и учителем русского языка. В 2006 он возглавил образовательное учреждение и был директором до февраля этого года.
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