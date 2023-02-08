Директор гимназии в ЯНАО перешел на должность в администрацию. Инсайд URA.RU подтвердился

Директор Обдорской гимназии в Салехарде Игорь Овсяник занял пост в администрации

09 февраля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Игорь Овсяник руководил гимназией почти 17 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Директор Обдорской гимназии в Салехарде (ЯНАО) Игорь Овсяник перешел на должность в администрацию города. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии. «Игорь Овсяник трудоустроен в структурное подразделение администрации города. Зона ответственности — патриотическое воспитание», — сообщили агентству в мэрии. Ранее источники URA.RU сообщали, что Игорь Овсяник собрался в отставку. С 2000-го года Овсяник работал в гимназии заместителем директора и учителем русского языка. В 2006 он возглавил образовательное учреждение и был директором до февраля этого года.

Директор Обдорской гимназии в Салехарде (ЯНАО) Игорь Овсяник перешел на должность в администрацию города. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии. «Игорь Овсяник трудоустроен в структурное подразделение администрации города. Зона ответственности — патриотическое воспитание», — сообщили агентству в мэрии. Ранее источники URA.RU сообщали, что Игорь Овсяник собрался в отставку. С 2000-го года Овсяник работал в гимназии заместителем директора и учителем русского языка. В 2006 он возглавил образовательное учреждение и был директором до февраля этого года.