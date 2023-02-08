08 февраля 2023

Директор гимназии в ЯНАО перешел на должность в администрацию. Инсайд URA.RU подтвердился

Директор Обдорской гимназии в Салехарде Игорь Овсяник занял пост в администрации
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, галстук, наручные часы, деловой костюм, живот, дресс код, руки, шариковая ручка
Игорь Овсяник руководил гимназией почти 17 лет Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директор Обдорской гимназии в Салехарде (ЯНАО) Игорь Овсяник перешел на должность в администрацию города. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии.

«Игорь Овсяник трудоустроен в структурное подразделение администрации города. Зона ответственности — патриотическое воспитание», — сообщили агентству в мэрии.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Игорь Овсяник собрался в отставку. С 2000-го года Овсяник работал в гимназии заместителем директора и учителем русского языка. В 2006 он возглавил образовательное учреждение и был директором до февраля этого года.

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Директор Обдорской гимназии в Салехарде (ЯНАО) Игорь Овсяник перешел на должность в администрацию города. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии. «Игорь Овсяник трудоустроен в структурное подразделение администрации города. Зона ответственности — патриотическое воспитание», — сообщили агентству в мэрии. Ранее источники URA.RU сообщали, что Игорь Овсяник собрался в отставку. С 2000-го года Овсяник работал в гимназии заместителем директора и учителем русского языка. В 2006 он возглавил образовательное учреждение и был директором до февраля этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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