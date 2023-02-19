Власти проверят больницу в ЯНАО, в которой медики покупают средства защиты за свой счет

20 февраля 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Департамент здравоохранения проверит больницу в марте Фото: Размик Закарян © URA.RU Департамент здравоохранения ЯНАО проведет проверку в больнице Ноябрьска, в которой медперсонал жаловался на то, что им приходится покупать средства индивидуальной защиты за свой счет. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Описанная ситуация недопустима. В начале марта в Ноябрьскую ЦГБ специалистами окружного департамента здравоохранения запланирована выездная проверка, в том числе будет проверены указанные в сообщении факты. При выявлении нарушений — примем все необходимые меры дисциплинарного характера», — сообщили агентству в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что медперсонал больницы анонимно пожаловался в соцсетях, что им приходится за свой счет покупать перчатки, пластыри и памперсы пациентам, поскольку больница это не выдает. Пост нашел отклик среди пользователей, которые подтвердили, что в больнице действительно не хватает средств защиты.

Департамент здравоохранения ЯНАО проведет проверку в больнице Ноябрьска, в которой медперсонал жаловался на то, что им приходится покупать средства индивидуальной защиты за свой счет. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Описанная ситуация недопустима. В начале марта в Ноябрьскую ЦГБ специалистами окружного департамента здравоохранения запланирована выездная проверка, в том числе будет проверены указанные в сообщении факты. При выявлении нарушений — примем все необходимые меры дисциплинарного характера», — сообщили агентству в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что медперсонал больницы анонимно пожаловался в соцсетях, что им приходится за свой счет покупать перчатки, пластыри и памперсы пациентам, поскольку больница это не выдает. Пост нашел отклик среди пользователей, которые подтвердили, что в больнице действительно не хватает средств защиты.