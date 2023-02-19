Власти проверят больницу в ЯНАО, в которой медики покупают средства защиты за свой счет

Департамент здравоохранения ЯНАО проведет проверку в больнице Ноябрьска, в которой медперсонал жаловался на то, что им приходится покупать средства индивидуальной защиты за свой счет. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«Описанная ситуация недопустима. В начале марта в Ноябрьскую ЦГБ специалистами окружного департамента здравоохранения запланирована выездная проверка, в том числе будет проверены указанные в сообщении факты. При выявлении нарушений — примем все необходимые меры дисциплинарного характера», — сообщили агентству в департаменте.
Ранее URA.RU сообщало, что медперсонал больницы анонимно пожаловался в соцсетях, что им приходится за свой счет покупать перчатки, пластыри и памперсы пациентам, поскольку больница это не выдает. Пост нашел отклик среди пользователей, которые подтвердили, что в больнице действительно не хватает средств защиты.
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