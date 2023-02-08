Челябинский губернатор и генерал МВД обсудили причины массовой драки в школе

09 февраля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер взял на контроль инцидент в школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил инцидент в образовательном центре №5 Челябинска с главой ГУ МВД по региону, генералом Михаилом Скоковым. Беседа состоялась во время посещения нового модульного пункта полиции в Копейске. «Молодые ребята решили выяснить, кто сильнее, а их старшие товарищи поддержали, решили защитить младших. Возбуждено уголовное дело. Все участники будут привлечены к ответственности. Хотелось бы, чтобы воспитанию молодежи уделяли большое внимание», — цитирует Скокова «Первое областное». После драки 8 февраля в образовательном центре №5, пострадавших госпитализировали, а нападавших задержали на квартире. Участниками оказались четыре несовершеннолетних, один подросток состоящий на учете в ПДН и 18-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По инициативе Скокова в Копейске открылся первый модульный пункт полиции, Текслер 9 февраля побывал на объекте.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил инцидент в образовательном центре №5 Челябинска с главой ГУ МВД по региону, генералом Михаилом Скоковым. Беседа состоялась во время посещения нового модульного пункта полиции в Копейске. «Молодые ребята решили выяснить, кто сильнее, а их старшие товарищи поддержали, решили защитить младших. Возбуждено уголовное дело. Все участники будут привлечены к ответственности. Хотелось бы, чтобы воспитанию молодежи уделяли большое внимание», — цитирует Скокова «Первое областное». После драки 8 февраля в образовательном центре №5, пострадавших госпитализировали, а нападавших задержали на квартире. Участниками оказались четыре несовершеннолетних, один подросток состоящий на учете в ПДН и 18-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По инициативе Скокова в Копейске открылся первый модульный пункт полиции, Текслер 9 февраля побывал на объекте.