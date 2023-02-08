08 февраля 2023

Челябинский губернатор и генерал МВД обсудили причины массовой драки в школе

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер взял на контроль инцидент в школе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил инцидент в образовательном центре №5 Челябинска с главой ГУ МВД по региону, генералом Михаилом Скоковым. Беседа состоялась во время посещения нового модульного пункта полиции в Копейске.

«Молодые ребята решили выяснить, кто сильнее, а их старшие товарищи поддержали, решили защитить младших. Возбуждено уголовное дело. Все участники будут привлечены к ответственности. Хотелось бы, чтобы воспитанию молодежи уделяли большое внимание», — цитирует Скокова «Первое областное».

После драки 8 февраля в образовательном центре №5, пострадавших госпитализировали, а нападавших задержали на квартире. Участниками оказались четыре несовершеннолетних, один подросток состоящий на учете в ПДН и 18-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По инициативе Скокова в Копейске открылся первый модульный пункт полиции, Текслер 9 февраля побывал на объекте.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил инцидент в образовательном центре №5 Челябинска с главой ГУ МВД по региону, генералом Михаилом Скоковым. Беседа состоялась во время посещения нового модульного пункта полиции в Копейске. «Молодые ребята решили выяснить, кто сильнее, а их старшие товарищи поддержали, решили защитить младших. Возбуждено уголовное дело. Все участники будут привлечены к ответственности. Хотелось бы, чтобы воспитанию молодежи уделяли большое внимание», — цитирует Скокова «Первое областное». После драки 8 февраля в образовательном центре №5, пострадавших госпитализировали, а нападавших задержали на квартире. Участниками оказались четыре несовершеннолетних, один подросток состоящий на учете в ПДН и 18-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По инициативе Скокова в Копейске открылся первый модульный пункт полиции, Текслер 9 февраля побывал на объекте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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