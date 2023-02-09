Донецкие баскетболисты сбежали в Екатеринбург из-под обстрелов ради тренировок

Юные баскетболисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Баскетбольная команда «Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки» приехала в Екатеринбург, чтобы провести в столице Урала учебно-тренировочные сборы, пока в ДНР нестабильная обстановка. Гостей к себе приняли представители Уральского государственного горного университета. Об этом URA.RU рассказали представители вуза.

«У нас насыщенная программа: две тренировки в день, бассейн, тренажерный зал. Я очень рад, что нам удалось собраться и интенсивно поработать. Кроме того, это возможность вывезти детей из Донецка. Там сейчас обстановка очень сложная: соревнования практически не проводятся, родители боятся отпускать детей на тренировки из-за обстрелов», — поделился основатель баскетбольной команды Игорь Васильченко. Он тренирует двенадцать юношей в возрасте от 12 до 16 лет.

Сами спортсмены высоко оценили спортивный зал Горного университета. Здесь гости из Донецка не только тренировались, но и провели несколько товарищеских встреч со сборной горняков. «Чувствуется, что мы вошли в форму, стало легче бегать, повысилась выносливость. Дома мы собирались на тренировки иногда два раза в неделю, иногда вообще не собирались — по ситуации. А в Екатеринбурге у нас получился настоящий спортивный интенсив», — заявил капитан команды Юрий Голдинов.

В середине февраля донецкие баскетболисты отправятся на чемпионат Ростовской области по баскетболу среди мужских команд. Помимо них на сборы в Екатеринбург приезжали студенты Донецкого училища олимпийского резерва по греко-римской борьбе и плаванию.

Летом в Свердловскую область приезжало около 100 детей из Макеевки (Донецкая народная республика). Ребята приезжали на Урал, чтобы отдохнуть в детских лагерях.