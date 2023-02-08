08 февраля 2023

Мэр пермского Кизела объяснил, почему в городе затапливает улицы. Фото

В пермском городе Кизел из-за местного пруда затапливает перекресток
© Служба новостей «URA.RU»
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Провал мусоровоза на ул.Торговой 20. Пермь, коммунальная авария, тупик, проезд закрыт, дтп, авария, промоина, торговая улица 20
Вода на перекресток попадает из местного пруда Фото:

Глава города Кизел (Пермский край) Андрей Родыгин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснил, почему в городе регулярно топит затапливает перекресток улиц Советская и Южных Коммунаров. По словам мэра, причиной послужил местный пруд.

«Был найден старый канализационный коллектор, который сразу прочистили. Коллектор пресекает улицу Советская. Затем была найдена отпайка на улице Советская 48, ее отрезали и „заблиновали“. Следом устранили порыв около стадиона „Шахтер“. Стало понятно что вода все равно поступает. Начали обследовать пруд, выяснилось, что из-под дамбы пруда обильно поступает вода», — написал на своей странице Андрей Родыгин.

Он также добавил, что работы по устранению проблемы на участке ведет МБУ «Благоустройство». Кроме того, летом подрядчики будут заняты сбросом воды, стекающей с пруда. Запланирован и ремонт тротуаров на улице Советская.

Работы по устранению проблемы на перекрестке ведет МБУ «Благоустройство»
Фото:

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Глава города Кизел (Пермский край) Андрей Родыгин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснил, почему в городе регулярно топит затапливает перекресток улиц Советская и Южных Коммунаров. По словам мэра, причиной послужил местный пруд. «Был найден старый канализационный коллектор, который сразу прочистили. Коллектор пресекает улицу Советская. Затем была найдена отпайка на улице Советская 48, ее отрезали и „заблиновали“. Следом устранили порыв около стадиона „Шахтер“. Стало понятно что вода все равно поступает. Начали обследовать пруд, выяснилось, что из-под дамбы пруда обильно поступает вода», — написал на своей странице Андрей Родыгин. Он также добавил, что работы по устранению проблемы на участке ведет МБУ «Благоустройство». Кроме того, летом подрядчики будут заняты сбросом воды, стекающей с пруда. Запланирован и ремонт тротуаров на улице Советская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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