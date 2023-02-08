В школе № 6 Копейска (Челябинская область) на парте погибшего на фронте бойца Антона Турнаева разместили QR-код со ссылкой на его страницу в соцсети. Как сообщила пресс-служба мэрии города, так учебное заведение присоединилось к акции «Парта героя».
«В школе № 6 появилась парта героя. Выпускник школы Антон Турнаев погиб в ходе спецоперации, и был посмертно награжден орденом Мужества», — отметили в мэрии.
На странице Турнаева в соцсетях можно познакомиться с биографией земляка. Сидеть за партой позволят лишь тем ученикам, кто заслужил это право успехами в учебе и спорте. Парта также предназначена для активных участников олимпиад и конкурсов.
Гостями мероприятия, на которой представили парту героя, стали сестра Екатерина Турнаева и первая учительница Наталья Клинова. Ученики почтили память о погибшем минутой молчания. Проект реализуется партией «Единая Россия».
Парту героя создали для лучших учеников копейской школы
Фото: пресс-служба мэрии Копейска
На парте разместили QR-код со ссылкой на страницу Антона Турнаева в соцсети
В школе № 6 Копейска (Челябинская область) на парте погибшего на фронте бойца Антона Турнаева разместили QR-код со ссылкой на его страницу в соцсети. Как сообщила пресс-служба мэрии города, так учебное заведение присоединилось к акции «Парта героя». «В школе № 6 появилась парта героя. Выпускник школы Антон Турнаев погиб в ходе спецоперации, и был посмертно награжден орденом Мужества», — отметили в мэрии. На странице Турнаева в соцсетях можно познакомиться с биографией земляка. Сидеть за партой позволят лишь тем ученикам, кто заслужил это право успехами в учебе и спорте. Парта также предназначена для активных участников олимпиад и конкурсов. Гостями мероприятия, на которой представили парту героя, стали сестра Екатерина Турнаева и первая учительница Наталья Клинова. Ученики почтили память о погибшем минутой молчания. Проект реализуется партией «Единая Россия».