Мобилизованного челябинца наказали за нетрезвое вождение

Мобилизованного из Челябинской области осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Рядовой после употребления спиртных напитков сел за управление автомобиля Skoda Rapid. В близи КПП военного полигона был остановлен сотрудниками полиции, которые установили у него состояние алкогольного опьянения. Признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ», — уточнили в пресс-службе.
Мужчину приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей и лишению права на деятельность, связанную с управлением автомобилем, на два года. Рядовой ранее ездил за рулем в состоянии опьянения, после чего получил наказание по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление ТС в состоянии опьянения). Первый раз ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на год и десять месяцев.
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