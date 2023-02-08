08 февраля 2023

Мобилизованного челябинца наказали за нетрезвое вождение

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
Рядовой уже привлекался по административной статье за нетрезвое вождение Фото:

Мобилизованного из Челябинской области осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Рядовой после употребления спиртных напитков сел за управление автомобиля Skoda Rapid. В близи КПП военного полигона был остановлен сотрудниками полиции, которые установили у него состояние алкогольного опьянения. Признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ», — уточнили в пресс-службе.

Мужчину приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей и лишению права на деятельность, связанную с управлением автомобилем, на два года. Рядовой ранее ездил за рулем в состоянии опьянения, после чего получил наказание по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление ТС в состоянии опьянения). Первый раз ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на год и десять месяцев.

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Мобилизованного из Челябинской области осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Рядовой после употребления спиртных напитков сел за управление автомобиля Skoda Rapid. В близи КПП военного полигона был остановлен сотрудниками полиции, которые установили у него состояние алкогольного опьянения. Признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ», — уточнили в пресс-службе. Мужчину приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей и лишению права на деятельность, связанную с управлением автомобилем, на два года. Рядовой ранее ездил за рулем в состоянии опьянения, после чего получил наказание по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление ТС в состоянии опьянения). Первый раз ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на год и десять месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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