Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавил торжество в Большом Златоусте Фото: Фонд святой Екатерины

Храм-колокольня Большой Златоуст в Екатеринбурге празднует десятилетие своего возрождения. В 2013 году храм стал доступен для горожан после того, как его восстановили, ориентируясь на данные 1930 года. В честь этого в Большом Златоусте прошли торжества. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины.

«8 февраля, в день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, престольный праздник и десятилетие со дня малого чина освящения отмечает храм-колокольня Большой Златоуст», — рассказали в фонде. В праздничной службе участвовали митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, архиепископ Кульдурский и Биробиджанский Ефрем. Возглавлял божественную литургию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Во время торжества присутствующие вспомнили, как в 2006 году началось восстановление храма при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины. При реставрации строители ориентировались на сохранившиеся чертежи, картины, фотографии и книги, благодаря чему храм воссоздан точно таким, каким он был в 1930 году. По словам митрополита восстановленный храм стал импульсом создания Фонда святой Екатерины.

«Колокольню храма венчает колокол, звон которого разносится по городу, и его слышно во многих уголках Екатеринбурга. Рядом с нами Институт травматологии и ортопедии, там лежат больные, а говорят, что звук колокола лечит», — заявил настоятель храма Большой Златоуст отец Виктор.