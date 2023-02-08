08 февраля 2023

Власти ХМАО готовят новые полномочия своему пиар-департаменту

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Власти рассчитывают передать депсвязей кураторство сферы патриотического воспитания Фото:

Власти ХМАО планируют передать окружному департаменту общественных, внешних связей и молодежной политики кураторство сферы патриотического воспитания в регионе. Об этом сообщил telegram-канал «5-й этаж».

«В состав департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры переходит дополнительный функционал, связанный с обеспечением в регионе необходимого уровня патриотических настроений. Речь идет о таких направлениях, как гражданское воспитание молодежи, организация призывных кампаний, повышение уровня физической подготовки юношей допризывного возраста», — говорится в публикации.

На данный момент эту сферу курирует окружной департамент образования и науки. Его руководитель Алексей Дренин уточнил журналисту агентства, что передача полномочий еще в стадии рассмотрения. «Вопрос сейчас обсуждается. Но моя позиция, что это правильно, потому что патриотическое воспитание должно быть в связке с молодежной политикой», — прокомментировал журналисту агентства Дренин. Ранее департаменту общественных связей аналогичным образом передали сферу молодежной политики.

Одним из кандидатов, которого якобы рассматривают на должность куратора направления, «5-й этаж» называет руководителя центра «Патриот» в Нягани и депутата городской думы Игоря Илыка. Сам Илык в беседе с URA.RU заявил, что впервые слышит о своем возможном назначении в структуре депсвязей. Директор департамента Яков Самохвалов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в округе назначен новый директор правительственного PR-департамента. Им стал Яков Самохвалов, до этого занимавшийся обеспечением и поддержкой гражданских инициатив в Югре.

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Власти ХМАО планируют передать окружному департаменту общественных, внешних связей и молодежной политики кураторство сферы патриотического воспитания в регионе. Об этом сообщил telegram-канал «5-й этаж». «В состав департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры переходит дополнительный функционал, связанный с обеспечением в регионе необходимого уровня патриотических настроений. Речь идет о таких направлениях, как гражданское воспитание молодежи, организация призывных кампаний, повышение уровня физической подготовки юношей допризывного возраста», — говорится в публикации. На данный момент эту сферу курирует окружной департамент образования и науки. Его руководитель Алексей Дренин уточнил журналисту агентства, что передача полномочий еще в стадии рассмотрения. «Вопрос сейчас обсуждается. Но моя позиция, что это правильно, потому что патриотическое воспитание должно быть в связке с молодежной политикой», — прокомментировал журналисту агентства Дренин. Ранее департаменту общественных связей аналогичным образом передали сферу молодежной политики. Одним из кандидатов, которого якобы рассматривают на должность куратора направления, «5-й этаж» называет руководителя центра «Патриот» в Нягани и депутата городской думы Игоря Илыка. Сам Илык в беседе с URA.RU заявил, что впервые слышит о своем возможном назначении в структуре депсвязей. Директор департамента Яков Самохвалов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в округе назначен новый директор правительственного PR-департамента. Им стал Яков Самохвалов, до этого занимавшийся обеспечением и поддержкой гражданских инициатив в Югре.
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