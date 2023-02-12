Ученый по черепам повезет туристов в Челябинскую область

Российский антрополог Станислав Дробышевский, изучающий эволюцию черепа человека и обезьян, повезет туристов в Челябинскую область. Как сообщается на сайте туроператора, путешествие состоится в августе.
«Путешествие в Челябинскую область состоится с известным антропологом Станиславом Дробышевским. Тур назначен на 5—12 августа», — отметил туроператор «КругоСветка» на своем сайте.
Ученый, показавший неравномерность эволюции разных частей черепа человека, выступит экспертом группы путешественников и будет сопровождать ее по пути следования. Поездка начнется в Пласте. Затем в Чесменском районе гости поселятся в юрту и попробуют национальные блюда: курт, губадия, чак-чак, эчпочмаки, зур-белеш и другие. В Миассе побывают в музее пельменя, в Сатке познакомятся с технологией обработки магнезита. По Златоусту пройдет обзорная экскурсия, там же поднимутся на башню-колокольню.
Ранее данный туроператор анонсировал путешествие по области с телеведущим и блогером Михаилом Ширвиндтом. Однако группа не собралась. Стоимость поездки, намеченной на сентябрь 2022 года, достигала 167,5 тыс. рублей.
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