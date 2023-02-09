Кличко сообщил о взрыве на бывшем заводе в Киеве

09 февраля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко сообщил о взрыве на территории бывшего завода Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В Киеве на территории бывшего завода в Дарницком районе прогремел взрыв. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. «В Дарницком районе столицы прогремел взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он также заявил, что по предварительной информации, в ходе инцидента погиб один человек. Специалисты выясняют причины происшествия. Кличко неоднократно сообщал о взрывах на территории украинской столицы. Так, он сообщал о том, что взрывы произошли в Шевченковском районе Киева. Обновлено в 19:33: Разрушение здания произошло на площади 500 квадратных метров. В результате происшествия пострадали три человека.

В Киеве на территории бывшего завода в Дарницком районе прогремел взрыв. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. «В Дарницком районе столицы прогремел взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он также заявил, что по предварительной информации, в ходе инцидента погиб один человек. Специалисты выясняют причины происшествия. Кличко неоднократно сообщал о взрывах на территории украинской столицы. Так, он сообщал о том, что взрывы произошли в Шевченковском районе Киева. Обновлено в 19:33: Разрушение здания произошло на площади 500 квадратных метров. В результате происшествия пострадали три человека.