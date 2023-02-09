Владимир Штонденко будет отвечать за две сельские территории
Главой села Косой Брод (Полевской городской округ, Свердловская область) стал Владимир Штонденко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Полевского.
«Владимир Штонденко назначен главой села Косой Брод. Желаем успехов, инициатив и энергии», — пишет пресс-служба администрации Полевского на официальном сайте.
Владимиру Штонденко 63 года. В конце декабря 2021 года его назначили главой поселка Станционный-Полевской. «Работы и забот теперь прибавится, отвечать нужно сразу за две сельские территории», — резюмировали в городской администрации.
Владимир будет управлять селом Косой Брод и поселком Станционный-Полевской
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