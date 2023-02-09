09 февраля 2023

В Свердловской области назначили нового мэра. Фото

Владимир Штонденко назначен новым мэром села Косой Брод
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, чиновники, депутаты
Владимир Штонденко будет отвечать за две сельские территории Фото:

Главой села Косой Брод (Полевской городской округ, Свердловская область) стал Владимир Штонденко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Полевского.

«Владимир Штонденко назначен главой села Косой Брод. Желаем успехов, инициатив и энергии», — пишет пресс-служба администрации Полевского на официальном сайте.

Владимиру Штонденко 63 года. В конце декабря 2021 года его назначили главой поселка Станционный-Полевской. «Работы и забот теперь прибавится, отвечать нужно сразу за две сельские территории», — резюмировали в городской администрации.

Владимир будет управлять селом Косой Брод и поселком Станционный-Полевской
Фото:

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Главой села Косой Брод (Полевской городской округ, Свердловская область) стал Владимир Штонденко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Полевского. «Владимир Штонденко назначен главой села Косой Брод. Желаем успехов, инициатив и энергии», — пишет пресс-служба администрации Полевского на официальном сайте. Владимиру Штонденко 63 года. В конце декабря 2021 года его назначили главой поселка Станционный-Полевской. «Работы и забот теперь прибавится, отвечать нужно сразу за две сельские территории», — резюмировали в городской администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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