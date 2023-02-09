09 февраля 2023
08 февраля 2023

Тюменские власти определили размер и порядок новых выплат для медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Самые большие выплаты положены врачам поликлиник Фото:

Власти Тюменской области определили размеры специальных социальных выплат для медиков, которые появились в России в 2023 году, а также порядок их назначения. Соответствующее постановление разработал департамент здравоохранения региона, сейчас документ проходит экспертизу.

«Об установлении специальной соцвыплаты для медработников, оказывающих не входящую в базовую программу ОМС скорую медпомощь, первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию. Установить размеры выплаты», — говорится в проекте постановления властей.

Согласно документу, в месяц медики смогут максимально получить:

  • врачи поликлиник — 14 500 рублей;
  • врачи скорой помощи — 11 500 рублей;
  • фельдшеры и медсестры скорой помощи — 7 000 рублей;
  • средний медперсонал, помогающий врачам поликлиник — 6 500 рублей;
  • младший медперсонал — 4 500 рублей.

Размер выплат будут рассчитывать, исходя из отработанных часов. Данные на своих сотрудников подают медорганизации. При этом, если учреждения попытаются завысить показатели, в последующем им придется вернуть в бюджет излишне выплаченные сотрудникам средства.

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Власти Тюменской области определили размеры специальных социальных выплат для медиков, которые появились в России в 2023 году, а также порядок их назначения. Соответствующее постановление разработал департамент здравоохранения региона, сейчас документ проходит экспертизу. «Об установлении специальной соцвыплаты для медработников, оказывающих не входящую в базовую программу ОМС скорую медпомощь, первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию. Установить размеры выплаты», — говорится в проекте постановления властей. Согласно документу, в месяц медики смогут максимально получить: Размер выплат будут рассчитывать, исходя из отработанных часов. Данные на своих сотрудников подают медорганизации. При этом, если учреждения попытаются завысить показатели, в последующем им придется вернуть в бюджет излишне выплаченные сотрудникам средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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