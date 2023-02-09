Тюменские власти определили размер и порядок новых выплат для медиков

10 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Самые большие выплаты положены врачам поликлиник Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Тюменской области определили размеры специальных социальных выплат для медиков, которые появились в России в 2023 году, а также порядок их назначения. Соответствующее постановление разработал департамент здравоохранения региона, сейчас документ проходит экспертизу. «Об установлении специальной соцвыплаты для медработников, оказывающих не входящую в базовую программу ОМС скорую медпомощь, первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию. Установить размеры выплаты», — говорится в проекте постановления властей. Согласно документу, в месяц медики смогут максимально получить: врачи поликлиник — 14 500 рублей;

врачи скорой помощи — 11 500 рублей;

фельдшеры и медсестры скорой помощи — 7 000 рублей;

средний медперсонал, помогающий врачам поликлиник — 6 500 рублей;

младший медперсонал — 4 500 рублей. Размер выплат будут рассчитывать, исходя из отработанных часов. Данные на своих сотрудников подают медорганизации. При этом, если учреждения попытаются завысить показатели, в последующем им придется вернуть в бюджет излишне выплаченные сотрудникам средства.

Власти Тюменской области определили размеры специальных социальных выплат для медиков, которые появились в России в 2023 году, а также порядок их назначения. Соответствующее постановление разработал департамент здравоохранения региона, сейчас документ проходит экспертизу. «Об установлении специальной соцвыплаты для медработников, оказывающих не входящую в базовую программу ОМС скорую медпомощь, первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию. Установить размеры выплаты», — говорится в проекте постановления властей. Согласно документу, в месяц медики смогут максимально получить: Размер выплат будут рассчитывать, исходя из отработанных часов. Данные на своих сотрудников подают медорганизации. При этом, если учреждения попытаются завысить показатели, в последующем им придется вернуть в бюджет излишне выплаченные сотрудникам средства.