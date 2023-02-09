Полицейские спасли свердловчанку на Toyota, у которой сломалось колесо. Фото

10 февраля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Инспекторы ДПС нашли на трассе женщину, которой требовалась помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 77-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень инспекторы ГИБДД помогли владелице Toyota: у девушки возникли проблемы с колесом. Она не могла ехать, инструментов не было, поэтому машина стояла на обочине на «аварийках», сообщается в telegram-канале УГИБДД по Свердловской области. «Инспекторы ДПС Евгений Толкачев и Денис Трошков заметили стоящий на обочине автомобиль Toyota. Рядом с машиной находилась женщина-водитель. Она рассказала полицейским, что ехала в сторону Екатеринбурга, когда обнаружила, что управлять автомобилем стало сложнее. Оказалось, что на переднем левом колесе произошла поломка крепления», — рассказывают подробности в ГИБДД. Женщина припарковалась на обочине и выставила знак аварийной остановки. Сама устранить поломку она не могла, так как в машине не было необходимых инструментов. Помогли инспекторы ГИБДД. Им женщина пояснила, что перед поездкой заезжала в автосервис, где ей установили колесо. Работу сделали некачественно, предполагает свердловчанка. Полицейские помогли девушке закрепить колесо на автомобиле, а затем вызвали эвакуатор, который доставил машину в автосервис. Ранее URA.RU сообщало, что во время сильных морозов полицейские помогли семье, у которой на трассе сломалась машина. В пяти километрах от Ивделя иномарка путешественников вышла из строя. Инспекторы ДПС закрепили болтающееся колесо и вызвали эвакуатор Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На 77-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень инспекторы ГИБДД помогли владелице Toyota: у девушки возникли проблемы с колесом. Она не могла ехать, инструментов не было, поэтому машина стояла на обочине на «аварийках», сообщается в telegram-канале УГИБДД по Свердловской области. «Инспекторы ДПС Евгений Толкачев и Денис Трошков заметили стоящий на обочине автомобиль Toyota. Рядом с машиной находилась женщина-водитель. Она рассказала полицейским, что ехала в сторону Екатеринбурга, когда обнаружила, что управлять автомобилем стало сложнее. Оказалось, что на переднем левом колесе произошла поломка крепления», — рассказывают подробности в ГИБДД. Женщина припарковалась на обочине и выставила знак аварийной остановки. Сама устранить поломку она не могла, так как в машине не было необходимых инструментов. Помогли инспекторы ГИБДД. Им женщина пояснила, что перед поездкой заезжала в автосервис, где ей установили колесо. Работу сделали некачественно, предполагает свердловчанка. Полицейские помогли девушке закрепить колесо на автомобиле, а затем вызвали эвакуатор, который доставил машину в автосервис. Ранее URA.RU сообщало, что во время сильных морозов полицейские помогли семье, у которой на трассе сломалась машина. В пяти километрах от Ивделя иномарка путешественников вышла из строя.