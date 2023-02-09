Пермяков зовут отметить День всех влюбленных в зоопарке

В Пермском зоопарке пройдет День всех влюбленных

В зоопарке покажут влюбленные парочки животных Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермяков приглашают отметить День Святого Валентина в зоопарке. Для гостей приготовили тематическую программу. Подробнее рассказали в пресс-службе Пермского зоопарка.

«Программу мероприятий этого дня составят экскурсия, показательные кормления животных и познавательная игра. Начнутся мероприятия в 13:15 с показательных кормлений белых медведей. Медведи Милка и Сэрику вместе уже десять лет. Познакомились они еще маленькими медвежатами, и детская дружба выросла в настоящую любовь и привязанность», — указано в пресс-релизе.

В 13:45—14:15 посетителей ожидает бесплатная экскурсия «Пары зоопарка», сбор группы состоится у фонтана на территории зоопарка. В 14:45 начнут показательно кормить следующую «сладкую парочку» — уссурийских харз Харитона и Лину. Пара образовалась недавно, но уже стала крепким союзом. С 15:00 до 15:30 будут кормить барсов, пум, тигрицу Афину и рысей.

В 15:00 в павильоне «Экзотические животные» состоится музыкальная игра «Угадай мелодию», темой которой станут животные. Завершит программу в 15:30 показательное кормление японских макак.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Пермского зоопарка предсказали скорую весну по енотам. Еноты Боня и Василиса стали меньше спать и периодически выходят из своего домика.