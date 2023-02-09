09 февраля 2023

В ХМАО продают «квартиру» в гаражном кооперативе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО по низкой цене продают квартиру-гараж Фото:

В поселке Нижнесортымском Сургутского района ХМАО продают гараж, переоборудованный в квартиру: в помещении есть зона отдыха с диванами, небольшая кухня и прихожая. Объявление опубликовали в группе «В Сортыме на заборе» соцсети «ВКонтакте». URA.RU узнало подробности.

«Гараж капитальный с утеплением, зимой обогревается с помощью установленной печи. Обустраивал гараж как комнату отдыха для себя и для семьи, не раз оставался ночевать», — пояснил собеседник корреспонденту URA.RU.

Цена недвижимости составляет 270 тысяч рублей. Удобства — вода, канализация — в гараже не предусмотрены, но, по словам владельца, при желании коммуникации можно провести. Расположен объект в старом гаражном кооперативе рядом с поселковой пожарной частью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают коттедж с бомбоубежищем. Цена недостроенного дома с капитальным гаражом и баней — 19 млн рублей.

Переоборудованный в квартиру гараж в Нижнесортымском
Фото:

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В поселке Нижнесортымском Сургутского района ХМАО продают гараж, переоборудованный в квартиру: в помещении есть зона отдыха с диванами, небольшая кухня и прихожая. Объявление опубликовали в группе «В Сортыме на заборе» соцсети «ВКонтакте». URA.RU узнало подробности. «Гараж капитальный с утеплением, зимой обогревается с помощью установленной печи. Обустраивал гараж как комнату отдыха для себя и для семьи, не раз оставался ночевать», — пояснил собеседник корреспонденту URA.RU. Цена недвижимости составляет 270 тысяч рублей. Удобства — вода, канализация — в гараже не предусмотрены, но, по словам владельца, при желании коммуникации можно провести. Расположен объект в старом гаражном кооперативе рядом с поселковой пожарной частью. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают коттедж с бомбоубежищем. Цена недостроенного дома с капитальным гаражом и баней — 19 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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