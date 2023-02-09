В поселке Нижнесортымском Сургутского района ХМАО продают гараж, переоборудованный в квартиру: в помещении есть зона отдыха с диванами, небольшая кухня и прихожая. Объявление опубликовали в группе «В Сортыме на заборе» соцсети «ВКонтакте». URA.RU узнало подробности.
«Гараж капитальный с утеплением, зимой обогревается с помощью установленной печи. Обустраивал гараж как комнату отдыха для себя и для семьи, не раз оставался ночевать», — пояснил собеседник корреспонденту URA.RU.
Цена недвижимости составляет 270 тысяч рублей. Удобства — вода, канализация — в гараже не предусмотрены, но, по словам владельца, при желании коммуникации можно провести. Расположен объект в старом гаражном кооперативе рядом с поселковой пожарной частью.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают коттедж с бомбоубежищем. Цена недостроенного дома с капитальным гаражом и баней — 19 млн рублей.
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