В ХМАО продают «квартиру» в гаражном кооперативе. Фото

10 февраля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

В ХМАО по низкой цене продают квартиру-гараж Фото: Александр Елизаров © URA.RU В поселке Нижнесортымском Сургутского района ХМАО продают гараж, переоборудованный в квартиру: в помещении есть зона отдыха с диванами, небольшая кухня и прихожая. Объявление опубликовали в группе «В Сортыме на заборе» соцсети «ВКонтакте». URA.RU узнало подробности. «Гараж капитальный с утеплением, зимой обогревается с помощью установленной печи. Обустраивал гараж как комнату отдыха для себя и для семьи, не раз оставался ночевать», — пояснил собеседник корреспонденту URA.RU. Цена недвижимости составляет 270 тысяч рублей. Удобства — вода, канализация — в гараже не предусмотрены, но, по словам владельца, при желании коммуникации можно провести. Расположен объект в старом гаражном кооперативе рядом с поселковой пожарной частью. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают коттедж с бомбоубежищем. Цена недостроенного дома с капитальным гаражом и баней — 19 млн рублей. Переоборудованный в квартиру гараж в Нижнесортымском Фото: группа «В Сортыме на заборе» в соцсети «ВКонтакте»

В поселке Нижнесортымском Сургутского района ХМАО продают гараж, переоборудованный в квартиру: в помещении есть зона отдыха с диванами, небольшая кухня и прихожая. Объявление опубликовали в группе «В Сортыме на заборе» соцсети «ВКонтакте». URA.RU узнало подробности. «Гараж капитальный с утеплением, зимой обогревается с помощью установленной печи. Обустраивал гараж как комнату отдыха для себя и для семьи, не раз оставался ночевать», — пояснил собеседник корреспонденту URA.RU. Цена недвижимости составляет 270 тысяч рублей. Удобства — вода, канализация — в гараже не предусмотрены, но, по словам владельца, при желании коммуникации можно провести. Расположен объект в старом гаражном кооперативе рядом с поселковой пожарной частью. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают коттедж с бомбоубежищем. Цена недостроенного дома с капитальным гаражом и баней — 19 млн рублей.