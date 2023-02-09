В Челябинской области запускают производство техники для аэродромов

Приступить к реализации проекта на заводе в Миассе планируют в первом квартале 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комплекс машин для всесезонного обслуживания аэродромов начнут производить в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе минпрома региона, спецтехника заменит импортные аналоги.

«Комплекс машин для всесезонного обслуживания аэродромов произведут в Челябинской области. Спецтехника для обслуживания взлетно-посадочных полос на основе отечественных комплектующих полностью заменит импортные аналоги», — говорится в сообщении на сайте областного минпрома.

Оборудование произведут на заводе «СпецАгрегат» в Миассе. В линейке три вида аэродромных машин. Среди них подметально-продувочная, поливомоечная и плужно-щеточная с раздачей твердого реагента. Гендиректор предприятия Евгений Субачев уточнил, что реализацию задачи начнут в первом квартале 2023 года.

Образец состоит на 80% из отечественных комплектующих. В результате проводимой работы уровень локализации планируют довести до 100%. Это дает преимущества: у покупателей всегда будут запчасти. Стоимость техники на треть дешевле иностранных аналогов.

С момента начала работы предприятия в нацпроекте «Производительность труда» в июне 2020 года на «СпецАгрегате» выросли производительность и заработная плата. Сотрудники стали получать в среднем больше на 34—40%. Партнерами завода являются два вуза: Южно-Уральский госуниверситет и Московский автомобильно-дорожный государственный техуниверситет (МАДИ).

Завод из Миасса уже внедряет новую технику для аэродромов. Компания участвует в программе правительства РФ по импортозамещению. Проект активизировали в связи с введением рядом стран экономических санкций. Ограничения были объявлены после начала проведения спецоперации на Украине.