Свердловчанин в маске, изнасиловавший незнакомку, отправлен в колонию на 11 лет

10 февраля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Силовики поймали насильника, проанализировав оставленные им следы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Красноуфимска, который, надев маску и взяв с собой канцелярский нож, ограбил и изнасиловал девушку, отправлен в колонию на 11 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Для сбора доказательств вины силовики провели несколько специальных экспертиз. Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Мужчина взял маску и канцелярский нож и пришел на автобусную остановку в поисках жертвы. Он признался, что хотел кого-то изнасиловать, и выбор пал на вышедшую из транспорта девушку. Свердловчанин прошел до безлюдного места и набросился на жертву. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что ранее свердловчанина уже судили за изнасилование. Он вышел из колонии в 2021 году, а свободе он работал сортировщиком бумаги.

Житель Красноуфимска, который, надев маску и взяв с собой канцелярский нож, ограбил и изнасиловал девушку, отправлен в колонию на 11 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Для сбора доказательств вины силовики провели несколько специальных экспертиз. Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Мужчина взял маску и канцелярский нож и пришел на автобусную остановку в поисках жертвы. Он признался, что хотел кого-то изнасиловать, и выбор пал на вышедшую из транспорта девушку. Свердловчанин прошел до безлюдного места и набросился на жертву. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что ранее свердловчанина уже судили за изнасилование. Он вышел из колонии в 2021 году, а свободе он работал сортировщиком бумаги.