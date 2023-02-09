09 февраля 2023

Свердловчанин в маске, изнасиловавший незнакомку, отправлен в колонию на 11 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Силовики поймали насильника, проанализировав оставленные им следы Фото:

Житель Красноуфимска, который, надев маску и взяв с собой канцелярский нож, ограбил и изнасиловал девушку, отправлен в колонию на 11 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Для сбора доказательств вины силовики провели несколько специальных экспертиз.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Мужчина взял маску и канцелярский нож и пришел на автобусную остановку в поисках жертвы. Он признался, что хотел кого-то изнасиловать, и выбор пал на вышедшую из транспорта девушку. Свердловчанин прошел до безлюдного места и набросился на жертву.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что ранее свердловчанина уже судили за изнасилование. Он вышел из колонии в 2021 году, а свободе он работал сортировщиком бумаги.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Житель Красноуфимска, который, надев маску и взяв с собой канцелярский нож, ограбил и изнасиловал девушку, отправлен в колонию на 11 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Для сбора доказательств вины силовики провели несколько специальных экспертиз. Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Мужчина взял маску и канцелярский нож и пришел на автобусную остановку в поисках жертвы. Он признался, что хотел кого-то изнасиловать, и выбор пал на вышедшую из транспорта девушку. Свердловчанин прошел до безлюдного места и набросился на жертву. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что ранее свердловчанина уже судили за изнасилование. Он вышел из колонии в 2021 году, а свободе он работал сортировщиком бумаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...