Кремль пригласит на послание Путина неожиданных участников

Песков: на Федеральное послание могут пригласить ветеранов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Москва, путин владимир
На Федеральное послание могут быть приглашены участники СВО, заявил Дмитрий Песков Фото:

На послание президента России Владимира Путина Федеральному будут приглашены новые гости, которые ранее не принимали участие в мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что, возможно, гостями Федерального послания могут стать участники СВО.

«Список приглашенных [гостей] начал формироваться. Есть традиционные категории приглашенных. В силу специфики момента будут и новые категории приглашенных», — заявил Песков во время общения с журналистами. Также Песков добавил, что на послании будет обсуждаться текущая ситуация на политической арене. Он отметил, что участниками мероприятия могут стать российские бойцы, участвующие в зоне спецоперации.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

На послание президента России Владимира Путина Федеральному будут приглашены новые гости, которые ранее не принимали участие в мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что, возможно, гостями Федерального послания могут стать участники СВО. «Список приглашенных [гостей] начал формироваться. Есть традиционные категории приглашенных. В силу специфики момента будут и новые категории приглашенных», — заявил Песков во время общения с журналистами. Также Песков добавил, что на послании будет обсуждаться текущая ситуация на политической арене. Он отметил, что участниками мероприятия могут стать российские бойцы, участвующие в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...