Кремль пригласит на послание Путина неожиданных участников

На послание президента России Владимира Путина Федеральному будут приглашены новые гости, которые ранее не принимали участие в мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что, возможно, гостями Федерального послания могут стать участники СВО.
«Список приглашенных [гостей] начал формироваться. Есть традиционные категории приглашенных. В силу специфики момента будут и новые категории приглашенных», — заявил Песков во время общения с журналистами. Также Песков добавил, что на послании будет обсуждаться текущая ситуация на политической арене. Он отметил, что участниками мероприятия могут стать российские бойцы, участвующие в зоне спецоперации.
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На послание президента России Владимира Путина Федеральному будут приглашены новые гости, которые ранее не принимали участие в мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что, возможно, гостями Федерального послания могут стать участники СВО. «Список приглашенных [гостей] начал формироваться. Есть традиционные категории приглашенных. В силу специфики момента будут и новые категории приглашенных», — заявил Песков во время общения с журналистами. Также Песков добавил, что на послании будет обсуждаться текущая ситуация на политической арене. Он отметил, что участниками мероприятия могут стать российские бойцы, участвующие в зоне спецоперации.