В Екатеринбурге жители дома-памятника архитектуры возмутились установке забора

Участок «Дома-расчески» на Ленина, 54-56 является памятником архитектуры по проекту Моисея Рейшера и считается жемчужиной конструктивизма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге руководство Горного университета готовится обнести забором общежитие на Ленина, 54/6. Жильцы соседних домов, которые являются памятником архитектуры, восприняли новость с опаской. Они устраивают встречу с руководством вуза, следует из постов жителей в соцсетях.

«В связи с тем, что прямо перед моим подъездом УГГУ хотят возводить какой-то антитеррористический забор, нарушая мои права жителя Памятника архитектуры федерального значения, я писала запросы чиновникам […] Мы просим остановить возведение забора вокруг общежития и просим проверить законность действий администрации УГГУ», — написала у себя на странице «ВКонтакте» местная жительница Татьяна.

В пресс-службе УГГУ отметили, что действуют согласно постановлению правительства «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования РФ…» и хотят обеспечить защиту студентам. «Мероприятия по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны разработаны также с учетом рекомендаций Росгвардии. В числе перечня мероприятий — установка ограждения высотой не менее 2,5 метров вокруг здания. Срок выполнения работ — не более 12 месяцев с момента подписания акта обследования и категорирования. На данный момент акт подписан, поэтому рабочие приступили к возведению забора», — отметили в пресс-службе вуза на запрос URA.RU.

Между тем жители соседних с общежитием домов решили провести встречу с представителями университета. Участок «Дома-расчески» на Ленина, 54-56 является памятником архитектуры по проекту Моисея Рейшера и считается жемчужиной конструктивизма.