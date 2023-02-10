Свердловские ветераны МВД рвутся учить силовиков на новых территориях РФ

Свердловские ветераны МВД станут наставниками для силовиков в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловские ветераны полиции подготовились отправиться наставниками для силовиков, охраняющих правопорядок в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, включенных в состав России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской думы.

«Так же вот собрались ветераны и решили, что надо ехать, не оставаться в стороне, нельзя сейчас в такое время оставаться где-то в стороне», — приводит пресс-служба слова подполковника милиции в отставке Валерия Дятерева. Он стал одним из тех, кто решил стать наставником для силовиков, охраняющих правопорядок, которым может не хватать опыта для выполнения задач.

Предполагается, что силовики не будут участвовать в боевых действиях на фронте, но займутся борьбой с диверсантами и нарушителями на освобожденных территориях. Председатель фонда ветеранов и инвалидов военно-морского флота «Экипаж» Евгений Прибавкин сообщил, что также готов помочь в поддержании работы системы МВД в новых регионах. Как будет организовано наставничество, пока неизвестно, но к 1 июля 2023 разработают соответствующие предложения, от которых будет отталкиваться руководство.

Ранее URA.RU сообщало, что ветераны МВД обращались к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку и к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с инициативой создать спецподразделения полиции на освобожденных территориях. Обращение подписали более 200 человек, готовых предоставить силовикам помощь. Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин сообщил, что ветераны обращались к нему, после чего он начал работать над вопросом.