Пермяк по имени Январь хочет встретиться с тезкой

12 февраля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Пермяку Январю недавно исполнилось 65 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяк по имени Январь, который живет в селе Пелым Кочевского округа, рассказал, что хочет встретиться с тезкой. Об этом он заявил в интервью газете «Парма-Новости». Мужчине, родившемуся 11 января, 65 лет, но назвали его так в честь односельчанина. «В нашем поселении был мужчина с именем Январь. Он работал секретарем в сельсовете. Когда я родился, мой отец сначала хотел назвать меня Иваном, но Иванов у нас в поселении было полным-полно и дядя Январь предложил назвать меня также. Пусть, говорит, будет у нас два Января. Недавно я выяснил, что в другой деревне живет мой тезка, 31 января ему исполнилось 66 лет. Хочу как-нибудь съездить познакомиться», — рассказал мужчина корреспонденту газеты. Всю жизнь мужчина жил и работал в Пелыме. Он рассказал, что в родном селе редкому имени не удивляются в отличие от других мест, где он был. Некоторые считали, что Январь — это прозвище. Пермяк также отметил, что в соседней деревне жил Октябрин. У самого Января двое сыновей с обычными, как он говорит, именами — Алексей и Иван.

Пермяк по имени Январь, который живет в селе Пелым Кочевского округа, рассказал, что хочет встретиться с тезкой. Об этом он заявил в интервью газете «Парма-Новости». Мужчине, родившемуся 11 января, 65 лет, но назвали его так в честь односельчанина. «В нашем поселении был мужчина с именем Январь. Он работал секретарем в сельсовете. Когда я родился, мой отец сначала хотел назвать меня Иваном, но Иванов у нас в поселении было полным-полно и дядя Январь предложил назвать меня также. Пусть, говорит, будет у нас два Января. Недавно я выяснил, что в другой деревне живет мой тезка, 31 января ему исполнилось 66 лет. Хочу как-нибудь съездить познакомиться», — рассказал мужчина корреспонденту газеты. Всю жизнь мужчина жил и работал в Пелыме. Он рассказал, что в родном селе редкому имени не удивляются в отличие от других мест, где он был. Некоторые считали, что Январь — это прозвище. Пермяк также отметил, что в соседней деревне жил Октябрин. У самого Января двое сыновей с обычными, как он говорит, именами — Алексей и Иван.