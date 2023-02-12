Кадыров выразил готовность «идти на Америку» по приказу Путина

Кадыров ответил на заявления о «планах России по захвату Молдовы»

12 февраля 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сказал, что приказы по наступлению не обсуждаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если президент России Владимир Путин отдаст приказ о наступлении на США, то его выполнят. По словам Кадырова, для этого есть все необходимое. Так глава Чечни ответил на заявление руководителя совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. «Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Ранее глава совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о планах России по «захвату Молдовы». Также Данилов говорил, что Россия якобы «развалится» на десяток стран. По словам главы Чечни, границы России меняются только по желанию самой страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если президент России Владимир Путин отдаст приказ о наступлении на США, то его выполнят. По словам Кадырова, для этого есть все необходимое. Так глава Чечни ответил на заявление руководителя совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. «Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее глава совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о планах России по «захвату Молдовы». Также Данилов говорил, что Россия якобы «развалится» на десяток стран. По словам главы Чечни, границы России меняются только по желанию самой страны.