Кадыров выразил готовность «идти на Америку» по приказу Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если президент России Владимир Путин отдаст приказ о наступлении на США, то его выполнят. По словам Кадырова, для этого есть все необходимое. Так глава Чечни ответил на заявление руководителя совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
«Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Ранее глава совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о планах России по «захвату Молдовы». Также Данилов говорил, что Россия якобы «развалится» на десяток стран. По словам главы Чечни, границы России меняются только по желанию самой страны.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если президент России Владимир Путин отдаст приказ о наступлении на США, то его выполнят. По словам Кадырова, для этого есть все необходимое. Так глава Чечни ответил на заявление руководителя совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. «Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее глава совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о планах России по «захвату Молдовы». Также Данилов говорил, что Россия якобы «развалится» на десяток стран. По словам главы Чечни, границы России меняются только по желанию самой страны.