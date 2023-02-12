В ЯНАО 13 и 14 февраля ожидается усиление ветра и метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО синоптики ожидают 13 и 14 февраля усиление ветра до 17 метров в секунду. В некоторых районах в понедельник возможны метели, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«13 февраля в ЯНАО ожидается ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с, в отдельных районах возможны метели. Температура воздуха: ночью от -13 до -18 градусов, днем от -5 до -10, местами до -15 градусов», — сообщают синоптики на сайте управления.

14 февраля температура воздуха останется прежней. К 15 февраля температура воздуха начнет понижаться, а сила ветра ослабеет.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за метели в ЯНАО была приостановлена работа зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Порывы ветра 8 февраля достигали 20 метров в секунду.