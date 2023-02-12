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В начале недели в ЯНАО вернутся метели. Скрин

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, метель, люди, ураган, непогода, девушки, шторм, климат, буран, мороз
В ЯНАО 13 и 14 февраля ожидается усиление ветра и метели Фото:

В ЯНАО синоптики ожидают 13 и 14 февраля усиление ветра до 17 метров в секунду. В некоторых районах в понедельник возможны метели, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«13 февраля в ЯНАО ожидается ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с, в отдельных районах возможны метели. Температура воздуха: ночью от -13 до -18 градусов, днем от -5 до -10, местами до -15 градусов», — сообщают синоптики на сайте управления.

14 февраля температура воздуха останется прежней. К 15 февраля температура воздуха начнет понижаться, а сила ветра ослабеет.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за метели в ЯНАО была приостановлена работа зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Порывы ветра 8 февраля достигали 20 метров в секунду.

Прогноз погоды в ЯНАО на 13 и 14 февраля
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В ЯНАО синоптики ожидают 13 и 14 февраля усиление ветра до 17 метров в секунду. В некоторых районах в понедельник возможны метели, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «13 февраля в ЯНАО ожидается ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с, в отдельных районах возможны метели. Температура воздуха: ночью от -13 до -18 градусов, днем от -5 до -10, местами до -15 градусов», — сообщают синоптики на сайте управления. 14 февраля температура воздуха останется прежней. К 15 февраля температура воздуха начнет понижаться, а сила ветра ослабеет. Ранее URA.RU рассказало, что из-за метели в ЯНАО была приостановлена работа зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Порывы ветра 8 февраля достигали 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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