12 февраля 2023

Тюменская область обогнала ЯНАО в рейтинге по качеству жизни

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Тюменская область заняла 16 место в рейтинге по качеству жизни Фото:

Тюменская область обогнала ЯНАО в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году. Такие результаты представлены в исследовании РИА Новости. Эксперты проанализировали данные Росстата, Минздрава, Минфина России и Центрального банка РФ.

«Тюменская область — 16 место. Рейтинговый балл в 2022 году — 61,108. ЯНАО — 17 место. Балл региона составил 59,548», — указано в рейтинге.

За год оценки регионов выросли. Так в 2021 году рейтинговый балл Тюменской области составлял 57,739, а ЯНАО — 58,483. При составлении топа аналитики учитывали уровень доходов населения, жилищные условия, безопасность проживания и другие показатели.

Качество жизни в Тюменской области эксперты неоднократно оценивали на высоком уровне. Ранее URA.RU писало, что регион занял первое место в УрФО в рейтинге Агентства стратегических инициатив. По России Тюменская область стала третьей в исследовании качества жизни.

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Тюменская область обогнала ЯНАО в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году. Такие результаты представлены в исследовании РИА Новости. Эксперты проанализировали данные Росстата, Минздрава, Минфина России и Центрального банка РФ. «Тюменская область — 16 место. Рейтинговый балл в 2022 году — 61,108. ЯНАО — 17 место. Балл региона составил 59,548», — указано в рейтинге. За год оценки регионов выросли. Так в 2021 году рейтинговый балл Тюменской области составлял 57,739, а ЯНАО — 58,483. При составлении топа аналитики учитывали уровень доходов населения, жилищные условия, безопасность проживания и другие показатели. Качество жизни в Тюменской области эксперты неоднократно оценивали на высоком уровне. Ранее URA.RU писало, что регион занял первое место в УрФО в рейтинге Агентства стратегических инициатив. По России Тюменская область стала третьей в исследовании качества жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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