Тюменская область обогнала ЯНАО в рейтинге по качеству жизни

Тюменская область обогнала ЯНАО в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году. Такие результаты представлены в исследовании РИА Новости. Эксперты проанализировали данные Росстата, Минздрава, Минфина России и Центрального банка РФ.
«Тюменская область — 16 место. Рейтинговый балл в 2022 году — 61,108. ЯНАО — 17 место. Балл региона составил 59,548», — указано в рейтинге.
За год оценки регионов выросли. Так в 2021 году рейтинговый балл Тюменской области составлял 57,739, а ЯНАО — 58,483. При составлении топа аналитики учитывали уровень доходов населения, жилищные условия, безопасность проживания и другие показатели.
Качество жизни в Тюменской области эксперты неоднократно оценивали на высоком уровне. Ранее URA.RU писало, что регион занял первое место в УрФО в рейтинге Агентства стратегических инициатив. По России Тюменская область стала третьей в исследовании качества жизни.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.