В Госдуме предложили обезличить пачки сигарет

13 февраля 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

В Госдуме обсуждают введение в РФ обезличенных пачек сигарет, как в ряде стран мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обезличенные пачки сигарет могут появиться на полках магазинов уже в ближайшем будущем. Новую меру обсуждают депутаты Госдумы, сообщил один из участников дискуссии, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. «В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта — зеленого цвета, как в некоторых странах мира», — заявил РИА Новости Султан Хамзаев. По его словам, единая упаковка сигарет не должна содержать корпоративные логотипы и цвета, а также товарные знаки. Он считает, что сигареты всех брендов должны быть единого образца. Кроме того, на упаковках должна быть информация о вреде табака согласно нормам законодательства. Таким образом, отметил Хамзаев, такие меры позволят ограничить рекламу, а также снизят привлекательность табачных изделий. Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства РФ, предполагающие повышение акцизов на товары с никотином с 1 марта. Так, ставки акцизов на сигареты предлагается проиндексировать на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и нагреваемый табак — на 11%.

Обезличенные пачки сигарет могут появиться на полках магазинов уже в ближайшем будущем. Новую меру обсуждают депутаты Госдумы, сообщил один из участников дискуссии, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. «В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта — зеленого цвета, как в некоторых странах мира», — заявил РИА Новости Султан Хамзаев. По его словам, единая упаковка сигарет не должна содержать корпоративные логотипы и цвета, а также товарные знаки. Он считает, что сигареты всех брендов должны быть единого образца. Кроме того, на упаковках должна быть информация о вреде табака согласно нормам законодательства. Таким образом, отметил Хамзаев, такие меры позволят ограничить рекламу, а также снизят привлекательность табачных изделий. Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства РФ, предполагающие повышение акцизов на товары с никотином с 1 марта. Так, ставки акцизов на сигареты предлагается проиндексировать на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и нагреваемый табак — на 11%.