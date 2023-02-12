Посол Украины заявил об «особой роли» Киева в Европе

Украина играет «особую роль» в Европе. При этом в каких-либо поблажках для вступления в Евросоюз (ЕС) Киев не нуждается. Об этом заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев.
«У нас особая роль [в Европе], но особых скидок [для вступления в ЕС] нам не надо»», — сказал Алексей Макеев. Его слова приводит издание Deutschlandfunk. Тем не менее посол заявил, что украинская сторона заслужила «особую скорость» в подготовке к вступлению в Евросоюз.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление в Евросоюз через два года. Также он отметил, что некоторые мировые лидеры уверены, что для интеграции Киева в ЕС понадобится аж 10 лет, передает MK.RU. Позже американский политолог Роберт Каплан предположил, что вступление украинской стороны в ЕС повлечет за собой усложнения отношений между членами объединения стран.
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Украина играет «особую роль» в Европе. При этом в каких-либо поблажках для вступления в Евросоюз (ЕС) Киев не нуждается. Об этом заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев. «У нас особая роль [в Европе], но особых скидок [для вступления в ЕС] нам не надо»», — сказал Алексей Макеев. Его слова приводит издание Deutschlandfunk. Тем не менее посол заявил, что украинская сторона заслужила «особую скорость» в подготовке к вступлению в Евросоюз. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление в Евросоюз через два года. Также он отметил, что некоторые мировые лидеры уверены, что для интеграции Киева в ЕС понадобится аж 10 лет, передает MK.RU. Позже американский политолог Роберт Каплан предположил, что вступление украинской стороны в ЕС повлечет за собой усложнения отношений между членами объединения стран.