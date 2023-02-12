Посол Украины заявил об «особой роли» Киева в Европе

13 февраля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Киев заслуживает «особой скорости» при вступлении в ЕС, заявил Алексей Макеев Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украина играет «особую роль» в Европе. При этом в каких-либо поблажках для вступления в Евросоюз (ЕС) Киев не нуждается. Об этом заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев. «У нас особая роль [в Европе], но особых скидок [для вступления в ЕС] нам не надо»», — сказал Алексей Макеев. Его слова приводит издание Deutschlandfunk . Тем не менее посол заявил, что украинская сторона заслужила «особую скорость» в подготовке к вступлению в Евросоюз. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление в Евросоюз через два года. Также он отметил, что некоторые мировые лидеры уверены, что для интеграции Киева в ЕС понадобится аж 10 лет, передает MK.RU . Позже американский политолог Роберт Каплан предположил, что вступление украинской стороны в ЕС повлечет за собой усложнения отношений между членами объединения стран.

Украина играет «особую роль» в Европе. При этом в каких-либо поблажках для вступления в Евросоюз (ЕС) Киев не нуждается. Об этом заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев. «У нас особая роль [в Европе], но особых скидок [для вступления в ЕС] нам не надо»», — сказал Алексей Макеев. Его слова приводит издание Deutschlandfunk. Тем не менее посол заявил, что украинская сторона заслужила «особую скорость» в подготовке к вступлению в Евросоюз. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление в Евросоюз через два года. Также он отметил, что некоторые мировые лидеры уверены, что для интеграции Киева в ЕС понадобится аж 10 лет, передает MK.RU. Позже американский политолог Роберт Каплан предположил, что вступление украинской стороны в ЕС повлечет за собой усложнения отношений между членами объединения стран.