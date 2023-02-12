12 февраля 2023

Посол Украины заявил об «особой роли» Киева в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, евросоюз, флаг
Киев заслуживает «особой скорости» при вступлении в ЕС, заявил Алексей Макеев Фото:

Украина играет «особую роль» в Европе. При этом в каких-либо поблажках для вступления в Евросоюз (ЕС) Киев не нуждается. Об этом заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев.

«У нас особая роль [в Европе], но особых скидок [для вступления в ЕС] нам не надо»», — сказал Алексей Макеев. Его слова приводит издание Deutschlandfunk. Тем не менее посол заявил, что украинская сторона заслужила «особую скорость» в подготовке к вступлению в Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление в Евросоюз через два года. Также он отметил, что некоторые мировые лидеры уверены, что для интеграции Киева в ЕС понадобится аж 10 лет, передает MK.RU. Позже американский политолог Роберт Каплан предположил, что вступление украинской стороны в ЕС повлечет за собой усложнения отношений между членами объединения стран.

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Украина играет «особую роль» в Европе. При этом в каких-либо поблажках для вступления в Евросоюз (ЕС) Киев не нуждается. Об этом заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев. «У нас особая роль [в Европе], но особых скидок [для вступления в ЕС] нам не надо»», — сказал Алексей Макеев. Его слова приводит издание Deutschlandfunk. Тем не менее посол заявил, что украинская сторона заслужила «особую скорость» в подготовке к вступлению в Евросоюз. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление в Евросоюз через два года. Также он отметил, что некоторые мировые лидеры уверены, что для интеграции Киева в ЕС понадобится аж 10 лет, передает MK.RU. Позже американский политолог Роберт Каплан предположил, что вступление украинской стороны в ЕС повлечет за собой усложнения отношений между членами объединения стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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