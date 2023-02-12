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В Челябинске в ДТП пострадал подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшему подростку назначили амбулаторное лечение Фото:

В Челябинске 12 февраля произошло ДТП на улице Хлебозаводская, дом 66, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«Проводится проверка ДТП, которое произошло 12 февраля в Челябинске по улице Хлебозаводская, дом 66. Водитель „Шкоды Октавии“ столкнулся с автомобилем „Киа Рио“. После чего „Киа Рио“ совершил наезд на металлическое ограждение. В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир „Киа Рио“, подросток 2008 года рождения. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Также горожан призывают соблюдать правила дорожного движения.

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В Челябинске 12 февраля произошло ДТП на улице Хлебозаводская, дом 66, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «Проводится проверка ДТП, которое произошло 12 февраля в Челябинске по улице Хлебозаводская, дом 66. Водитель „Шкоды Октавии“ столкнулся с автомобилем „Киа Рио“. После чего „Киа Рио“ совершил наезд на металлическое ограждение. В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир „Киа Рио“, подросток 2008 года рождения. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Также горожан призывают соблюдать правила дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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