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Тюменец отделался штрафом за наезд на 8-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, происшествие, дтп, авария, велосипед, дорога
Тюменец сбил девочку, катавшуюся во дворе на велосипеде Фото:

Калининский суд Тюмени взыскал 80 тысяч рублей с автомобилиста, который наехал на 8-летнюю девочку во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате ДТП ребенок сломала ногу.

«В суде установлено, что в июле 2022 года во дворе одного из многоэтажных домов по ул. Белинского г. Тюмени водитель автомобиля Toyota наехал на 8-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде. Пострадавшая получила перелом наружной лодыжки левой голени», — рассказали в ведомстве.

В суд на автомобилиста подала мать пострадавшей. Ответчик, при этом, не признал вину, заявив, что «в действиях девочки имеется грубая неосторожность». Суд удовлетворил требования истца частично.

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Калининский суд Тюмени взыскал 80 тысяч рублей с автомобилиста, который наехал на 8-летнюю девочку во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате ДТП ребенок сломала ногу. «В суде установлено, что в июле 2022 года во дворе одного из многоэтажных домов по ул. Белинского г. Тюмени водитель автомобиля Toyota наехал на 8-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде. Пострадавшая получила перелом наружной лодыжки левой голени», — рассказали в ведомстве. В суд на автомобилиста подала мать пострадавшей. Ответчик, при этом, не признал вину, заявив, что «в действиях девочки имеется грубая неосторожность». Суд удовлетворил требования истца частично.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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