Тюменец отделался штрафом за наезд на 8-летнюю девочку

Калининский суд Тюмени взыскал 80 тысяч рублей с автомобилиста, который наехал на 8-летнюю девочку во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате ДТП ребенок сломала ногу.
«В суде установлено, что в июле 2022 года во дворе одного из многоэтажных домов по ул. Белинского г. Тюмени водитель автомобиля Toyota наехал на 8-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде. Пострадавшая получила перелом наружной лодыжки левой голени», — рассказали в ведомстве.
В суд на автомобилиста подала мать пострадавшей. Ответчик, при этом, не признал вину, заявив, что «в действиях девочки имеется грубая неосторожность». Суд удовлетворил требования истца частично.
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