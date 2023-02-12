Тюменец отделался штрафом за наезд на 8-летнюю девочку

13 февраля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Тюменец сбил девочку, катавшуюся во дворе на велосипеде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Калининский суд Тюмени взыскал 80 тысяч рублей с автомобилиста, который наехал на 8-летнюю девочку во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате ДТП ребенок сломала ногу. «В суде установлено, что в июле 2022 года во дворе одного из многоэтажных домов по ул. Белинского г. Тюмени водитель автомобиля Toyota наехал на 8-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде. Пострадавшая получила перелом наружной лодыжки левой голени», — рассказали в ведомстве. В суд на автомобилиста подала мать пострадавшей. Ответчик, при этом, не признал вину, заявив, что «в действиях девочки имеется грубая неосторожность». Суд удовлетворил требования истца частично.

Калининский суд Тюмени взыскал 80 тысяч рублей с автомобилиста, который наехал на 8-летнюю девочку во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате ДТП ребенок сломала ногу. «В суде установлено, что в июле 2022 года во дворе одного из многоэтажных домов по ул. Белинского г. Тюмени водитель автомобиля Toyota наехал на 8-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде. Пострадавшая получила перелом наружной лодыжки левой голени», — рассказали в ведомстве. В суд на автомобилиста подала мать пострадавшей. Ответчик, при этом, не признал вину, заявив, что «в действиях девочки имеется грубая неосторожность». Суд удовлетворил требования истца частично.