12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

Пермяки на курсах НВП провели учебный бой в условиях газовой атаки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Росснайпинг, центр подготовки мобилизованных, подготовка снайперов. Пермь, стрельба, снайпер, чвк, боевое слаживание, штурмовики
Занятия на полигонах под Пермью прошли в минувшие выходные Фото:

В Перми курсанты, проходящие подготовку на курсах начальной военной подготовки (НВП), совершили 12-километровый марш-бросок и приняли учебный бой. Занятия провели инструкторы Пермской региональной общественной организации военно-патриотического воспитания «Ветеранский резерв». Информация размещена на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«11 февраля провели полевую тренировку. Группа курсантов совершила 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности, дважды форсировали водную преграду (по технологическому мосту и льду), совершила несколько учебных боев и даже пережила газовую атаку! В конце тренировки курсанты постреляли из пулемета холостыми патронами», — говорится в отчете организации. Представитель «Ветеранского резерва» уточнил корреспонденту URA.RU, что учебное занятие длилось восемь часов, в полевом выходе участвовало 20 человек.

Свои занятия в прошедшие выходные провел также пермский центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». «Завершился интенсивный курс по НВП для взрослых. Две группы курсантов изучали тактику боя и основы огневой подготовки, военную топографию и ориентирование, инженерную подготовку и тактическую медицину. Акцент был сделан на развитие специальных физических навыков», — отмечают организаторы в группе «Стрельца» в соцсети. Уточняется, что курс завершился совместным полевым выходом обеих групп на полигон, расположенный в деревне Шугуровка.

Курсанты, на курсах НВП, организованными «Ветеранским резервом», провели учебный бой
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В учебном занятии, которое длилось 8 часов, принимали участие 20 человек. На фото — курсанты учатся выживать во время газовой атаки
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Интенсивный курс начальной-военной подготовки проводил и Центр военно-патриотического воспитания «Стрелец»
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Участники курса узнали о тактике боя и основах огневой подготовки, изучали военную топографию и ориентирование на местности
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Занятия проходили на базе организации в селе Коняново и на полигоне в деревне Шугуровка
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Занятия для групп проводили опытные инструкторы
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В Перми курсанты, проходящие подготовку на курсах начальной военной подготовки (НВП), совершили 12-километровый марш-бросок и приняли учебный бой. Занятия провели инструкторы Пермской региональной общественной организации военно-патриотического воспитания «Ветеранский резерв». Информация размещена на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «11 февраля провели полевую тренировку. Группа курсантов совершила 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности, дважды форсировали водную преграду (по технологическому мосту и льду), совершила несколько учебных боев и даже пережила газовую атаку! В конце тренировки курсанты постреляли из пулемета холостыми патронами», — говорится в отчете организации. Представитель «Ветеранского резерва» уточнил корреспонденту URA.RU, что учебное занятие длилось восемь часов, в полевом выходе участвовало 20 человек. Свои занятия в прошедшие выходные провел также пермский центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». «Завершился интенсивный курс по НВП для взрослых. Две группы курсантов изучали тактику боя и основы огневой подготовки, военную топографию и ориентирование, инженерную подготовку и тактическую медицину. Акцент был сделан на развитие специальных физических навыков», — отмечают организаторы в группе «Стрельца» в соцсети. Уточняется, что курс завершился совместным полевым выходом обеих групп на полигон, расположенный в деревне Шугуровка.
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