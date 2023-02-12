Занятия на полигонах под Пермью прошли в минувшие выходные Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми курсанты, проходящие подготовку на курсах начальной военной подготовки (НВП), совершили 12-километровый марш-бросок и приняли учебный бой. Занятия провели инструкторы Пермской региональной общественной организации военно-патриотического воспитания «Ветеранский резерв». Информация размещена на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«11 февраля провели полевую тренировку. Группа курсантов совершила 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности, дважды форсировали водную преграду (по технологическому мосту и льду), совершила несколько учебных боев и даже пережила газовую атаку! В конце тренировки курсанты постреляли из пулемета холостыми патронами», — говорится в отчете организации. Представитель «Ветеранского резерва» уточнил корреспонденту URA.RU, что учебное занятие длилось восемь часов, в полевом выходе участвовало 20 человек.

Свои занятия в прошедшие выходные провел также пермский центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». «Завершился интенсивный курс по НВП для взрослых. Две группы курсантов изучали тактику боя и основы огневой подготовки, военную топографию и ориентирование, инженерную подготовку и тактическую медицину. Акцент был сделан на развитие специальных физических навыков», — отмечают организаторы в группе «Стрельца» в соцсети. Уточняется, что курс завершился совместным полевым выходом обеих групп на полигон, расположенный в деревне Шугуровка.

Курсанты, на курсах НВП, организованными «Ветеранским резервом», провели учебный бой Фото: ПРОО «Ветеранский резерв», «ВКонтакте»

В учебном занятии, которое длилось 8 часов, принимали участие 20 человек. На фото — курсанты учатся выживать во время газовой атаки Фото: ПРОО «Ветеранский резерв», «ВКонтакте»

Интенсивный курс начальной-военной подготовки проводил и Центр военно-патриотического воспитания «Стрелец» Фото: страница Центра военно-патриотического воспитания «Стрелец», «ВКонтакте»

Участники курса узнали о тактике боя и основах огневой подготовки, изучали военную топографию и ориентирование на местности Фото: страница Центра военно-патриотического воспитания «Стрелец», «ВКонтакте»

Занятия проходили на базе организации в селе Коняново и на полигоне в деревне Шугуровка Фото: страница Центра военно-патриотического воспитания «Стрелец», «ВКонтакте»

Занятия для групп проводили опытные инструкторы Фото: страница Центра военно-патриотического воспитания «Стрелец», «ВКонтакте»