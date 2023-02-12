12 февраля 2023
11 февраля 2023

Челябинские таможенники не пустили чучела вымирающих птиц в Казахстан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
На чучела сов не было как сопроводительных, так и разрешительных документов Фото:

В Челябинской области остановили вывоз чучел вымирающих сов в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

«По заключению эксперта образцы чучел полярной совы и бородатой неясыти подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Их перемещение через границу РФ возможно с разрешения Росприроднадзора», — уточнил URA.RU заместитель начальника челябинской таможни Станислав Васев.

В документах на груз птицы не числились, товар следовал из Кирова в Алма-Аты. Более того, перевозчик не предоставил разрешение от Росприроднадзора. Сейчас рассматривается привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Совы, из которых сделаны чучела, находятся в списке СИТЕС, перечне видов под угрозой исчезновения
Фото:

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В Челябинской области остановили вывоз чучел вымирающих сов в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни. «По заключению эксперта образцы чучел полярной совы и бородатой неясыти подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Их перемещение через границу РФ возможно с разрешения Росприроднадзора», — уточнил URA.RU заместитель начальника челябинской таможни Станислав Васев. В документах на груз птицы не числились, товар следовал из Кирова в Алма-Аты. Более того, перевозчик не предоставил разрешение от Росприроднадзора. Сейчас рассматривается привлечение виновных лиц к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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