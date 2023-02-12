В Челябинской области остановили вывоз чучел вымирающих сов в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.
«По заключению эксперта образцы чучел полярной совы и бородатой неясыти подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Их перемещение через границу РФ возможно с разрешения Росприроднадзора», — уточнил URA.RU заместитель начальника челябинской таможни Станислав Васев.
В документах на груз птицы не числились, товар следовал из Кирова в Алма-Аты. Более того, перевозчик не предоставил разрешение от Росприроднадзора. Сейчас рассматривается привлечение виновных лиц к административной ответственности.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.