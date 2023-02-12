В курганском правительстве юристу предложили стать горничной

Юриста курганского правительства при сокращении позвали в горничные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Юрисконсульту из структуры правительства Курганской области при сокращении предложили занять должности горничной, гладильщика гостиницы, официанта. Информация опубликована в материалах суда по трудовому спору юриста и управления по обеспечению деятельности правительства.

«Приказом директора <…> в целях оптимизации штата учреждения было принято решение о сокращении 1 ставки юрисконсульта <…> предложены следующие вакантные должности: официант, гладильщик, горничная, дворник, подсобный рабочий, сторож, уборщик помещений», — перечисляются предложенные работнику вакансии управления. Женщина от таких вариантов работы отказалась и была уволена.

В управлении юрисконсульту трижды предлагали занять рабочие места на базе отдыха «Болдинцево» и в гостинице «Зауралье». Также ей предлагали временную работу юрисконсультом вместо работника в декрете, но условия не устроили сотрудника. После увольнения она подала иск к бывшему работодателю, требуя устранить нарушения при сокращении, выплатить ей деньги за вынужденный прогул и компенсацию.

Суд признал незаконным постановление об увольнении, поскольку «обязанность предложить работнику все имеющиеся у работодателя в данной местности вакантные должности, соответствующие квалификации работника, не была выполнена». Управлению пришлось изменить причину увольнения. Также суд постановил выплатить истцу все положенные премии, средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что медработники шадринской горбольницы получили уведомления об увольнении. Согласно данным департамента, сотрудников педиатрического отделения переведут на работу в другие медучреждения.