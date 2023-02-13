Кремль: Киев показал, что Донбасс ему не нужен

Киевские власти, начиная с 2014 года, всеми своими действиями показывали, что Донбасс им не нужен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука по поводу того, что экс-руководитель Украины Петр Порошенко предлагал российскому лидеру Владимиру Путина «забрать Донбасс».
«[Эти слова Медведчука] оставлю без комментариев. Лишь хочу отметить в этом контексте, что, безусловно то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных ему территорий так бы не действовал. Ни один режим не занимался бы тем, что вполне можно считать геноцидом. Ни один режим не обстреливал бы своих территорий и свое население из тяжелой артиллерии, не убивал бы женщин, детей, стариков. Это длилось долгие восемь лет, и это то, что игнорировалось многими СМИ, это игнорировалось руководителями стран коллективного Запада. В этом плане действительно имело место такое поведение режима в отношении регионов Донбасса — как будто бы они ему не нужны», — заявил Песков.
Лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал президенту Владимиру Путина забрать Донбасс, а самого Медведчука просил быть посредником. Путин, по его словам, считал Донбасс Украиной, поэтому не пошел на это предложение.
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Киевские власти, начиная с 2014 года, всеми своими действиями показывали, что Донбасс им не нужен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука по поводу того, что экс-руководитель Украины Петр Порошенко предлагал российскому лидеру Владимиру Путина «забрать Донбасс». «[Эти слова Медведчука] оставлю без комментариев. Лишь хочу отметить в этом контексте, что, безусловно то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных ему территорий так бы не действовал. Ни один режим не занимался бы тем, что вполне можно считать геноцидом. Ни один режим не обстреливал бы своих территорий и свое население из тяжелой артиллерии, не убивал бы женщин, детей, стариков. Это длилось долгие восемь лет, и это то, что игнорировалось многими СМИ, это игнорировалось руководителями стран коллективного Запада. В этом плане действительно имело место такое поведение режима в отношении регионов Донбасса — как будто бы они ему не нужны», — заявил Песков. Лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал президенту Владимиру Путина забрать Донбасс, а самого Медведчука просил быть посредником. Путин, по его словам, считал Донбасс Украиной, поэтому не пошел на это предложение.