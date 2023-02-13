В OZON назвали популярные у свердловчан подарки ко Дню святого Валентина

OZON: спрос на золото и шоколад среди свердловчан вырос в разы перед 14 февраля

13 февраля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Исследователи OZON: чаще всего екатеринбуржцам дарят наборы для душа, кошельки и визитницы Фото: Анна Майорова © URA.RU Среди жителей Свердловской области самыми популярными подарками на День святого Валентина (14 февраля) являются гипсофилы, розы, сладости, мягкие игрушки и ювелирные изделия. Об этом URA.RU рассказали руководитель отдела аккаунтинга Flowwow Альбина Арднт и исследователи OZON. «Свердловчане любят гипосфилы, хризантемы, кустовые и классические красные розы. Их заказывают как в виде монобукетов, так и в составе композиций, например, вместе с орхидеями. Особой популярностью пользуется клубника в шоколаде», — сказала Альбина Арднт. Помимо вышеперечисленного, жители Екатеринбурга предпочитают дарить друг другу мягкие игрушки — спрос на них вырос 4,4 раза. «Также в подарочном тренде золотые браслеты, кольца и серьги, их продажи выросли в 3,7 раза. Спрос на шоколадные наборы выросли в 9,4 раза год к году», — отметили исследователи OZON. Аксессуары для мужчин менее популярны — спрос на них вырос только в 2,8 раза. Мужчинам чаще всего дарят наборы для душа или бритья, бижутерные украшения, обложки на документы, кошельки и визитницы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге прогнозируется увеличение цен до 20% на букеты ко Дню святого Валентина. Порядка 30% видов цветов вырастут в цене.

Среди жителей Свердловской области самыми популярными подарками на День святого Валентина (14 февраля) являются гипсофилы, розы, сладости, мягкие игрушки и ювелирные изделия. Об этом URA.RU рассказали руководитель отдела аккаунтинга Flowwow Альбина Арднт и исследователи OZON. «Свердловчане любят гипосфилы, хризантемы, кустовые и классические красные розы. Их заказывают как в виде монобукетов, так и в составе композиций, например, вместе с орхидеями. Особой популярностью пользуется клубника в шоколаде», — сказала Альбина Арднт. Помимо вышеперечисленного, жители Екатеринбурга предпочитают дарить друг другу мягкие игрушки — спрос на них вырос 4,4 раза. «Также в подарочном тренде золотые браслеты, кольца и серьги, их продажи выросли в 3,7 раза. Спрос на шоколадные наборы выросли в 9,4 раза год к году», — отметили исследователи OZON. Аксессуары для мужчин менее популярны — спрос на них вырос только в 2,8 раза. Мужчинам чаще всего дарят наборы для душа или бритья, бижутерные украшения, обложки на документы, кошельки и визитницы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге прогнозируется увеличение цен до 20% на букеты ко Дню святого Валентина. Порядка 30% видов цветов вырастут в цене.