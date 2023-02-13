Мэрия пермского города отказалась от местных дорог, чтобы не чинить их

Мэрия будет обязана починить дорогу до 1 сентября 2023 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Администрация Кудымкарского округа (Пермский край) убрала дороги из перечня автодорог местного значения, чтобы не ремонтировать их. Мэрия сделала это во время судебных разбирательств по поводу неудовлетворительного состояния дороги, сообщает краевая прокуратура.

«В период судебного заседания ответчик исключил спорный объект из Перечня местных дорог, в связи с чем Кудымкарский городской суд Пермского края отказал надзорному ведомству в удовлетворении исковых требований», — говорится на сайте. Прокуратура смогла оспорить решение первой инстанции в Пермском краевом суде.

Ранее жители Кудымкара пожаловались в прокуратуру на разбитую дорогу по ул. Набережная. На дорожной полосе отсутствовали асфальтовое покрытие, освещение, пешеходные тротуары, были колеи. После проверки прокуратура направила заявление мэрии с требованием привести дорогу в нормальное состояние. Решением Пермского краевого суда мэрия обязана будет починить дорогу до 1 сентября 2023 года.