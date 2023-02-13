Тюменский депутат Госдумы оценил предложение Кадырова забрать Одессу

Депутат Госдумы Брыкин согласился с Кадыровым в отношении Украины

13 февраля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что у Украины нужно забрать Харьков и Одессу Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин согласился с главой Чечни Рамазаном Кадыровым, что у Украины надо забрать Одессу и Харьков. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале. «Рамзан Ахматович прав. Полностью с ним согласен! Такое продвижение обеспечит безопасность России», — написал депутат, добавив, что Россия борется не только за собственную безопасность, но и за все человечество в целом. Ранее Кадыров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что нужно забрать у Украины Харьков и Одессу, чтобы обезопасить Россию. Кроме того глава Чечни считает, что нужно дойти до Киева.

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин согласился с главой Чечни Рамазаном Кадыровым, что у Украины надо забрать Одессу и Харьков. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале. «Рамзан Ахматович прав. Полностью с ним согласен! Такое продвижение обеспечит безопасность России», — написал депутат, добавив, что Россия борется не только за собственную безопасность, но и за все человечество в целом. Ранее Кадыров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что нужно забрать у Украины Харьков и Одессу, чтобы обезопасить Россию. Кроме того глава Чечни считает, что нужно дойти до Киева.