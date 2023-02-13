Тюменский депутат Госдумы оценил предложение Кадырова забрать Одессу

Рамзан Кадыров заявил, что у Украины нужно забрать Харьков и Одессу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин согласился с главой Чечни Рамазаном Кадыровым, что у Украины надо забрать Одессу и Харьков. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале.
«Рамзан Ахматович прав. Полностью с ним согласен! Такое продвижение обеспечит безопасность России», — написал депутат, добавив, что Россия борется не только за собственную безопасность, но и за все человечество в целом.
Ранее Кадыров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что нужно забрать у Украины Харьков и Одессу, чтобы обезопасить Россию. Кроме того глава Чечни считает, что нужно дойти до Киева.
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