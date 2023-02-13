Тюменский депутат Госдумы оценил предложение Кадырова забрать Одессу

Депутат Госдумы Брыкин согласился с Кадыровым в отношении Украины
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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров заявил, что у Украины нужно забрать Харьков и Одессу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин согласился с главой Чечни Рамазаном Кадыровым, что у Украины надо забрать Одессу и Харьков. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале.

«Рамзан Ахматович прав. Полностью с ним согласен! Такое продвижение обеспечит безопасность России», — написал депутат, добавив, что Россия борется не только за собственную безопасность, но и за все человечество в целом.

Ранее Кадыров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что нужно забрать у Украины Харьков и Одессу, чтобы обезопасить Россию. Кроме того глава Чечни считает, что нужно дойти до Киева.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин согласился с главой Чечни Рамазаном Кадыровым, что у Украины надо забрать Одессу и Харьков. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале. «Рамзан Ахматович прав. Полностью с ним согласен! Такое продвижение обеспечит безопасность России», — написал депутат, добавив, что Россия борется не только за собственную безопасность, но и за все человечество в целом. Ранее Кадыров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что нужно забрать у Украины Харьков и Одессу, чтобы обезопасить Россию. Кроме того глава Чечни считает, что нужно дойти до Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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