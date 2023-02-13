В Екатеринбурге пенсионер нашел в гараже труп

13 февраля 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Неизвестные взломали замок гаража, а спустя время хозяин гаража обнаружил внутри труп Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Владелец гаража возле здания налоговой на Тимирязева, 11 (Ленинский район) в Екатеринбурге нашел труп мужчины. До этого его гараж взломали, рассказал он журналистам. «До вчерашнего дня здесь [на гараже] висел замок. Ночью сорвали замок, а утром я обнаружил труп. Дверь была приоткрыта, я заглянул, он там лежит. Все остальное вам расскажут следователи», — приводит слова владельца гаража «Четвертый канал». В следственном управлении Свердловской области ситуацию не комментируют. По словам местных жителей, ранее возле гаража ходили бомжи.

Владелец гаража возле здания налоговой на Тимирязева, 11 (Ленинский район) в Екатеринбурге нашел труп мужчины. До этого его гараж взломали, рассказал он журналистам. «До вчерашнего дня здесь [на гараже] висел замок. Ночью сорвали замок, а утром я обнаружил труп. Дверь была приоткрыта, я заглянул, он там лежит. Все остальное вам расскажут следователи», — приводит слова владельца гаража «Четвертый канал». В следственном управлении Свердловской области ситуацию не комментируют. По словам местных жителей, ранее возле гаража ходили бомжи.