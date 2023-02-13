В Екатеринбурге пенсионер нашел в гараже труп

Неизвестные взломали замок гаража, а спустя время хозяин гаража обнаружил внутри труп
Владелец гаража возле здания налоговой на Тимирязева, 11 (Ленинский район) в Екатеринбурге нашел труп мужчины. До этого его гараж взломали, рассказал он журналистам.
«До вчерашнего дня здесь [на гараже] висел замок. Ночью сорвали замок, а утром я обнаружил труп. Дверь была приоткрыта, я заглянул, он там лежит. Все остальное вам расскажут следователи», — приводит слова владельца гаража «Четвертый канал».
В следственном управлении Свердловской области ситуацию не комментируют. По словам местных жителей, ранее возле гаража ходили бомжи.
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