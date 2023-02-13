В Екатеринбурге пенсионер нашел в гараже труп

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Неизвестные взломали замок гаража, а спустя время хозяин гаража обнаружил внутри труп Фото:

Владелец гаража возле здания налоговой на Тимирязева, 11 (Ленинский район) в Екатеринбурге нашел труп мужчины. До этого его гараж взломали, рассказал он журналистам.

«До вчерашнего дня здесь [на гараже] висел замок. Ночью сорвали замок, а утром я обнаружил труп. Дверь была приоткрыта, я заглянул, он там лежит. Все остальное вам расскажут следователи», — приводит слова владельца гаража «Четвертый канал».

В следственном управлении Свердловской области ситуацию не комментируют. По словам местных жителей, ранее возле гаража ходили бомжи.

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Владелец гаража возле здания налоговой на Тимирязева, 11 (Ленинский район) в Екатеринбурге нашел труп мужчины. До этого его гараж взломали, рассказал он журналистам. «До вчерашнего дня здесь [на гараже] висел замок. Ночью сорвали замок, а утром я обнаружил труп. Дверь была приоткрыта, я заглянул, он там лежит. Все остальное вам расскажут следователи», — приводит слова владельца гаража «Четвертый канал». В следственном управлении Свердловской области ситуацию не комментируют. По словам местных жителей, ранее возле гаража ходили бомжи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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