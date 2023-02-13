Тобольский проект «СИБУРа» потратит сотни миллионов на сибирского осетра

Поголовье планируют выпустить в Иртыш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тобольский проект холдинга «СИБУР» потратит несколько сотен миллионов рублей на то, чтобы восстановить поголовье сибирского осетра. Об этом URA.RU рассказал источник в предприятии, которое занимается восполнением водных биоресурсов. «Запсибнефтехим» за 5 лет выпустит в Иртыш почти миллион штук молоди осетра.

«У нас есть контракты с „Запсибнефтехимом“ по компенсации вреда, нанесенного областным водоемам. Мы выращиваем осетра по их заказу, выпускаем в реку. Точные суммы контрактов разглашать не могу, это коммерческая тайна, но речь там идет о сотнях миллионов рублей», — пояснил URA.RU источник

Источник пояснил, что контракты включают в себя весь цикл воспроизводства осетра — от сбора икры до выпуска мальков весом в 10 граммов. «Это самая ценная из пород рыбы, осетровые давно уже в красной книге. Мы ежегодно выпускаем малька, но чтобы полностью восстановить популяцию, нужно минимум 10 лет», — добавил источник.

Известно, что похожие программы по восстановлению местной экологии работают и в других крупных компаниях региона. URA.RU запросило комментарий об экологической программе «Запсибнефтехима». Направлен письменный запрос, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало, как разработки «СИБУРа» помогут предприятиям России.