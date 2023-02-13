Под Екатеринбургом построят курорт с парящим бассейном, гостиницей, спа и 10 ресторанами. Фото

14 февраля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Строительство курорта начнется в 2023 году Фото: Baden Family Компания Baden Family, владеющая сетью термальных курортов «Баден-Баден», представила проект нового объекта, который откроется в Сысерти. В термальном курорте под Екатеринбургом построят парящий бассейн, гостиницу, 10 кафе, спа-центр, а также оборудуют пляж на местном пруду. Концепцию уже презентовали местным чиновникам, сообщили URA.RU в пресс-службе Baden Family. «Новый комплекс будет включать в себя не только термальные бассейны, сауны и бани с панорамными видами из больших окон, но и гостиничный комплекс апартаментов со спа-комплексом, благоустроенный пляж Baden beach на акватории Сысертского пруда и точки общественного питания. На крыше комплекса разместится смотровая площадка со свободным доступом на которой можно будет проводить занятия йогой или просто любоваться пейзажем», — говорится в сообщении компании. Чиновникам проект понравился. Глава Сысерти Дмитрий Нисковских сказал, что туристический проект — нужный и необходимый. Опасения местных жителей по поводу того, что термальный курорт перекроет проход к лыжной базе и пляжу — беспочвенны «Другое дело, что теперь территория перестает быть бесхозной и помыть машину в пруду или погонять на УАЗике по склону горы больше не выйдет», — отметил Нисковских. Строительство курорта начнут во второй половине 2023 года, срок сдачи объекта — 2025 год. Инвестиции в проект составят 300-400 млн рублей. Baden Family — это сеть термальных курортов, комплексы расположены на шести территориях, в планах у компании до 2027 года открыть еще шесть курортов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Baden Family, владеющая сетью термальных курортов «Баден-Баден», представила проект нового объекта, который откроется в Сысерти. В термальном курорте под Екатеринбургом построят парящий бассейн, гостиницу, 10 кафе, спа-центр, а также оборудуют пляж на местном пруду. Концепцию уже презентовали местным чиновникам, сообщили URA.RU в пресс-службе Baden Family. «Новый комплекс будет включать в себя не только термальные бассейны, сауны и бани с панорамными видами из больших окон, но и гостиничный комплекс апартаментов со спа-комплексом, благоустроенный пляж Baden beach на акватории Сысертского пруда и точки общественного питания. На крыше комплекса разместится смотровая площадка со свободным доступом на которой можно будет проводить занятия йогой или просто любоваться пейзажем», — говорится в сообщении компании. Чиновникам проект понравился. Глава Сысерти Дмитрий Нисковских сказал, что туристический проект — нужный и необходимый. Опасения местных жителей по поводу того, что термальный курорт перекроет проход к лыжной базе и пляжу — беспочвенны «Другое дело, что теперь территория перестает быть бесхозной и помыть машину в пруду или погонять на УАЗике по склону горы больше не выйдет», — отметил Нисковских. Строительство курорта начнут во второй половине 2023 года, срок сдачи объекта — 2025 год. Инвестиции в проект составят 300-400 млн рублей. Baden Family — это сеть термальных курортов, комплексы расположены на шести территориях, в планах у компании до 2027 года открыть еще шесть курортов.