В США предупредили о рисках принятия Украины в ЕС

The Washington Post: вступление Украины в ЕС приведет к эскалации конфликта
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Евромайдан. Киев, евросоюз, майдан, украина, евронаступ
Принимать Украину в ЕС опасно, пишет The Washington Post Фото:

Принятие Украины в Европейский союз приведет к эскалации конфликта с Россией, поэтому многие члены ЕС не хотят ускорения этого процесса. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

«Ускорение процесса переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС не является чем-то жизненно важным или неотложным и может привести к эскалации конфликта», — пишет The Washington Post.

По информации американского агентства, многие члены ЕС не хотят ускорения процесса и предпочли бы отложить эту идею. «Этот вопрос может разделить союз в то время, когда единство имеет решающее значение. Эта опасность усугубляется стремлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен продвигать заявку Украины», — говорится в статье WP.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что лидеры стран Евросоюза должны избегать негативных высказываний касаемо перспектив Киева на вступление в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна должна войти в Евросоюз в ближайшие два года, пишет RT.

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Принятие Украины в Европейский союз приведет к эскалации конфликта с Россией, поэтому многие члены ЕС не хотят ускорения этого процесса. Об этом пишет американское издание The Washington Post. «Ускорение процесса переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС не является чем-то жизненно важным или неотложным и может привести к эскалации конфликта», — пишет The Washington Post. По информации американского агентства, многие члены ЕС не хотят ускорения процесса и предпочли бы отложить эту идею. «Этот вопрос может разделить союз в то время, когда единство имеет решающее значение. Эта опасность усугубляется стремлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен продвигать заявку Украины», — говорится в статье WP. Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что лидеры стран Евросоюза должны избегать негативных высказываний касаемо перспектив Киева на вступление в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна должна войти в Евросоюз в ближайшие два года, пишет RT.
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