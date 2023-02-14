В США предупредили о рисках принятия Украины в ЕС

Принятие Украины в Европейский союз приведет к эскалации конфликта с Россией, поэтому многие члены ЕС не хотят ускорения этого процесса. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
«Ускорение процесса переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС не является чем-то жизненно важным или неотложным и может привести к эскалации конфликта», — пишет The Washington Post.
По информации американского агентства, многие члены ЕС не хотят ускорения процесса и предпочли бы отложить эту идею. «Этот вопрос может разделить союз в то время, когда единство имеет решающее значение. Эта опасность усугубляется стремлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен продвигать заявку Украины», — говорится в статье WP.
Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что лидеры стран Евросоюза должны избегать негативных высказываний касаемо перспектив Киева на вступление в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна должна войти в Евросоюз в ближайшие два года, пишет RT.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Принятие Украины в Европейский союз приведет к эскалации конфликта с Россией, поэтому многие члены ЕС не хотят ускорения этого процесса. Об этом пишет американское издание The Washington Post. «Ускорение процесса переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС не является чем-то жизненно важным или неотложным и может привести к эскалации конфликта», — пишет The Washington Post.
По информации американского агентства, многие члены ЕС не хотят ускорения процесса и предпочли бы отложить эту идею. «Этот вопрос может разделить союз в то время, когда единство имеет решающее значение. Эта опасность усугубляется стремлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен продвигать заявку Украины», — говорится в статье WP.
Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что лидеры стран Евросоюза должны избегать негативных высказываний касаемо перспектив Киева на вступление в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна должна войти в Евросоюз в ближайшие два года, пишет RT.