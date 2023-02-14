В США предупредили о рисках принятия Украины в ЕС

The Washington Post: вступление Украины в ЕС приведет к эскалации конфликта

Принимать Украину в ЕС опасно, пишет The Washington Post Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Принятие Украины в Европейский союз приведет к эскалации конфликта с Россией, поэтому многие члены ЕС не хотят ускорения этого процесса. Об этом пишет американское издание The Washington Post.