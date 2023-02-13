Суд отказался смягчить приговор курганскому дорожнику за взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Седьмой кассационный суд Челябинска подтвердил законность вынесения обвинительного приговора курганскому дорожнику, задержанному сотрудниками ФСБ при получении взятки. Такая информация появилась на сайте судебной организации.

Бывший заместитель главного инженера «Введенского ДРСУ «Автодорстрой», осужденный по трем эпизодам ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере), подал жалобу на приговор. «По мнению судебной коллегии, назначенное наказание является справедливым <…> Оснований для его смягчения не усматривается. Вид исправительного учреждения определен верно», — говорится в решении суда.

Чиновника признали виновным в получении денег от подрядчиков дорожно-строительного управления. При этом представители организаций утверждали, что инициатором этого выступил сам заместитель главного инженера «Автодорстроя». Дорожник в итоге получил более 180 тысяч рублей, пообещав партнерам покровительство при заказе и оплате работ.

Бывшего сотрудника управления приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили в течение трех лет занимать руководящие должности на госслужбе, связанные со строительством дорог. Адвокат подсудимого в прошении указал, что преступление совершено впервые, а у осужденного имеются маленькие дети. Кассационный суд рассмотрел заявление и оставил приговор в силе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возбудили уголовное дело о получении взятки. Региональное УФСБ задержало сотрудника дорожного управления при получении денег в размере 80 тысяч рублей от поставщика топлива.

Сотрудники ФСБ задержали курганского дорожника при получении взятки фото: УФСБ РФ по Курганской области